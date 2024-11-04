Рейтинг HR-агентств: качество и репутация
Рейтинг пяти лучших кадровых агентств Москвы в 2024 году поможет найти надежного партнера по подбору персонала. Составлен ТОП-5 специалистами рейтингового агентства HR-Ratings. Основные параметры оценки: качество сайта, актуальность предлагаемых услуг, отзывы клиентов, репутация на рынке труда, активность агентства.
Кадровый центр «Президент»
Ventra HR Services
Группа компаний Ancor
Get experts
Avanta Russia
Услугами кадрового центра «Президент» пользуются компании разных сфер деятельности, привлекаемые разнообразием индустрий, с которыми он работает. Группа компаний, состоящая из узкопрофильных кадровых агентств, специализируется на 12 отдельных отраслях подбора. Профессиональные рекрутеры кадрового центра способны закрывать самые сложные вакансии, умело подбирая редких специалистов и топ-менеджеров благодаря глубокой отраслевой экспертизе и опыту.
Комплексное решение кадрового вопроса холдинг по управлению талантами Ventra HR Services предлагает для масштабных проектов и производств, а также платформы автоматизации производственных процессов, в том числе продаж и IT. Подбор проектных команд — главное направление кадрового агентства. Это помогает сократить сроки реализации проектов и минимизировать риски неэффективного результата.
Специализируясь на аутсорсе HR-функций, аналитики и бизнес-процессов, стаффинговая группа компаний Ancor разрабатывает также цифровые продукты и онлайн-сервисы для решения самых разных задач HR. Высокие репутационные стандарты и приверженность концепции устойчивого развития позволяют ГК Ancor быть популярной и востребованной.
Внимание пользователей кадровое агентство Get experts заслужило, развивая свои услуги в равной степени для соискателей и работодателей. Рекрутинговая компания занимается подбором персонала в 12 индустриях, а также предлагает карьерное консультирование, тренинги и оценку персонала.
За умение закрывать любые потребности по персоналу в период кадрового голода ценится кадровое агентство Avanta Russia. Обеспечивая точечный и потоковый подбор персонала, в том числе для кандидатов с дополнительными потребностями, рекрутинговое агентство предлагает также программы по аутплейсменту, управлению персоналом и поддержке HR при трансформационных изменениях в компаниях.
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