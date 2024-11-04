Рейтинг HR-агентств: качество и репутация

просмотров: 19

Рейтинг пяти лучших кадровых агентств Москвы в 2024 году поможет найти надежного партнера по подбору персонала. Составлен ТОП-5 специалистами рейтингового агентства HR-Ratings. Основные параметры оценки: качество сайта, актуальность предлагаемых услуг, отзывы клиентов, репутация на рынке труда, активность агентства.Услугами кадрового центра «Президент» пользуются компании разных сфер деятельности, привлекаемые разнообразием индустрий, с которыми он работает. Группа компаний, состоящая из узкопрофильных кадровых агентств, специализируется на 12 отдельных отраслях подбора. Профессиональные рекрутеры кадрового центра способны закрывать самые сложные вакансии, умело подбирая редких специалистов и топ-менеджеров благодаря глубокой отраслевой экспертизе и опыту.Комплексное решение кадрового вопроса холдинг по управлению талантами Ventra HR Services предлагает для масштабных проектов и производств, а также платформы автоматизации производственных процессов, в том числе продаж и IT. Подбор проектных команд — главное направление кадрового агентства. Это помогает сократить сроки реализации проектов и минимизировать риски неэффективного результата.Специализируясь на аутсорсе HR-функций, аналитики и бизнес-процессов, стаффинговая группа компаний Ancor разрабатывает также цифровые продукты и онлайн-сервисы для решения самых разных задач HR. Высокие репутационные стандарты и приверженность концепции устойчивого развития позволяют ГК Ancor быть популярной и востребованной.Внимание пользователей кадровое агентство Get experts заслужило, развивая свои услуги в равной степени для соискателей и работодателей. Рекрутинговая компания занимается подбором персонала в 12 индустриях, а также предлагает карьерное консультирование, тренинги и оценку персонала.За умение закрывать любые потребности по персоналу в период кадрового голода ценится кадровое агентство Avanta Russia. Обеспечивая точечный и потоковый подбор персонала, в том числе для кандидатов с дополнительными потребностями, рекрутинговое агентство предлагает также программы по аутплейсменту, управлению персоналом и поддержке HR при трансформационных изменениях в компаниях.Фото: изображение от Freepik