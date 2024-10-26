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В России растет популярность корпоративных мессенджеров

Бизнес
В России растет популярность корпоративных мессенджеров


Более 75% российских компаний, включая бизнес-сектор и госструктуры, уже перешли или в ближайшее время планируют перейти на коммуникации в корпоративных мессенджерах. О причинах и плюсах применения мессенджеров для бизнеса рассказала IT-эксперт.

Популярность корпоративных мессенджеров особенно выросла в годы пандемии коронавируса и вынужденного перехода на удаленный режим работы. Однако и с возвращением большой части сотрудников в офисы тенденция на растущий спрос такого рода ПО сохраняется: около 78 % компаний применяют в своей работе корпоративные мессенджеры или планируют запустить их до конца года. Это объясняется тем, что корпоративные мессенджеры значительно облегчают и ускоряют коммуникации внутри коллектива, особенно это актуально для больших компаний с широкой сетью подразделений и удаленных сотрудников. Популярности приложений способствует и растущая потребность в повышении качества совместной работы в компаниях самых разных отраслей, а также в государственных организациях.

При этом доля российских решений в этом направлении ежегодно растет: разработки за последние пару лет выросли на 20–30 %, а в денежном выражении российский рынок корпоративных мессенджеров оценивается в 36 млрд рублей по итогам прошлого года.

Современные корпоративные мессенджеры, кроме отправки сообщений с различными вложениями, могут проводить видеоконференции, применять режим конфиденциальности, объединять пользователей по группам, удалять сотрудника из чатов и каналов автоматически после увольнения. Это удобно, ведь все необходимые для работы и взаимодействия сервисы доступны в одном окне и на любом устройстве. И, что особенно актуально сегодня, внутрикорпоративные мессенджеры надежно защищают передаваемую информацию.

Наталья Краснобаева, CEO&Founder лаборатории Hopper IT: «Мы отмечаем растущий спрос бизнеса на внедрение корпоративных мессенджеров российской разработки, в частности, все больше наших клиентов выбирают eXpress для внутрикомандной коммуникации. Здесь есть весь необходимый для продуктивного общения функционал, начиная от обмена сообщениями до видеосвязи и возможности индивидуальных настроек приложения, а также возможность использовать чат-боты и создавать собственные. При этом безопасность подтверждается сертификацией ФСТЭК России по 4-му уровню доверия.

В целом сегодня отечественные бизнес-мессенджеры (мы видим это на примере eXpress) показывают высокое качество, причем не ограничены в возможностях интеграции с другим ПО. В функциональном плане и вопросах безопасности российские разработки не уступают, а иногда и превосходят западные. А удобство от использования, обслуживания и оплаты перекрывают все возможные сомнения в выборе мессенджера для бизнеса».