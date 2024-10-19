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Актуальные вопросы обсудили участники V Всероссийской ежегодной осенней онлайн-конференции чаеторговцев

Бизнес
Актуальные вопросы обсудили участники V Всероссийской ежегодной осенней онлайн-конференции чаеторговцев


9 октября состоялась V Всероссийская ежегодная осенняя онлайн-конференция чаеторговцев, которая объединила профессионалов чайной отрасли из России и ближнего зарубежья. В этом году мероприятие собрало рекордное количество зарегистрировавшихся участников — 505 представителей бизнеса из 146 городов России, Армении, Беларуси и Казахстана.

Конференция, продолжавшаяся 3,5 часа, стала важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов розничной чаеторговли. Основной темой мероприятия стала подготовка магазинов к новогоднему сезону — участники делились опытом по созданию новогодних коллекций, разработке подарочных каталогов для клиентов и использованию эффективных методов оформления торговых пространств. Были представлены успешные кейсы, посвященные росту продаж развесного чая и развитию региональных рынков.

Особое внимание было уделено практическим аспектам работы магазинов. Участники обсудили проверенные лайфхаки оформления витрин и способы привлечения клиентов в сезон. Среди докладчиков выступили представители различных компаний из Омска, Архангельска и Великого Новгорода, которые поделились своим уникальным опытом.

По итогам конференции все участники отметили высокий уровень организации и полезность представленных материалов. Были достигнуты важные договоренности о проведении следующей конференции весной 2025 года, на которой продолжится обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов отрасли.

Мы благодарим всех участников за активное участие и вклад в развитие чайной торговли. Ожидаем вас на весенней конференции 2025 года!

Для тех, кто не смог присоединиться к осенней встрече, доступны презентации докладчиков мероприятия, которые помогут быть в курсе ключевых вопросов и трендов отрасли.