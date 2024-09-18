18 сентября 2024 СРЕДА
Новости
17:38 | 17 сентября
Свечи, броши, посуда, открытки: эксперты отобрали лучшие саратовские сувениры
13:33 | 17 сентября
О регламентах и сервисах АСТ ГОЗ расскажут на конференции в Санкт-Петербурге
12:47 | 17 сентября
Звёзды «Танцев на ТНТ», «Пищеблока» и другие кумиры в роли преподавателей истории
12:44 | 17 сентября
Новый биохимический анализатор помогает ровенским врачам в диагностике
11:30 | 17 сентября
Для школьников провели «НЕурок географии»
10:53 | 17 сентября
Новая модельная библиотека в Ровном готова принимать читателей
09:48 | 17 сентября
В Саратове пройдет заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года»
18:13 | 16 сентября
Саратовских школьников приглашают выбрать профессию в «Лаборатории будущего»
18:00 | 16 сентября
Строитель из Саратова отправился на СВО бороться с нацизмом
17:30 | 16 сентября
«Молодая Гвардия Единой России» продолжает набор волонтеров для работы в новых регионах России
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

«VK Видео» увеличил точность распознавания речи на 25% с помощью ИИ

Бизнес
«VK Видео» увеличил точность распознавания речи на 25% с помощью ИИ


Сервис «VK Видео» внедрил новые алгоритмы искусственного интеллекта для автоматического распознавания речи и синтеза субтитров в роликах, шоу, клипах и другом контенте. Точность анализа и расшифровки выросла на 25 %, кроме того, нейросети теперь знают тысячи новых слов, включая мемы, имена собственные, акронимы и профессиональные термины.

Автоматические субтитры генерируются с помощью ML-моделей, которые создают текст и расставляют знаки препинания, синхронизируют его с видео. Для повышения точности аудиопоток проходит через несколько этапов обработки. Нейросеть отсеивает сторонние шумы, распознает речь и превращает её в текст. После чего подключаются модели пунктуации и денормализации, которые превращают набор из распознанных слов в удобный, читаемый текст. Потом ИИ синхронизирует получившийся текст с аудиодорожкой. Все это позволяет субтитрам быть понятными и удобными как в профессиональных роликах, так и любительских видео.

В ближайшее время нейросети научатся разделять речь разных спикеров на отдельные реплики, что упростит восприятие и чтение субтитров.

Популярность субтитров растет. Доля пользователей, использующих эту функцию в веб-версии, только за последний месяц увеличилась на 28 %, и сейчас субтитрами пользуются 11 % всей аудитории «VK Видео». Технология помогает людям с нарушениями слуха, а также удобна для просмотра видео в условиях, когда звук включать нежелательно.

Источник: CNews