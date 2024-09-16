Конкретизирован алгоритм исследований с помощью тестов Петритест

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Научно-производственное объединение «Альтернатива», выпускающее микробиологические экспресс-тесты для промышленного сектора, продолжает работу над Методикой измерений счетной концентрации микроорганизмов с применением микробиологических подложек Петритест®.Свидетельство об аттестации 241.0001/RA.RU.311866/2023 было получено в 2023 году и размещено на сайте Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений. С этого времени аккредитованные лаборатории начали вносить указанную методику в область аккредитации. Речь идет о лабораториях, которые расположены на крупных промышленных предприятиях (пищевая отрасль, нефтегазовая и пр.), а также на водоканалах, станциях водоподготовки и т.д.Однако спустя некоторое время стало очевидно, что незначительная часть Методики нуждается в пересмотре. По словам специалистов НПО «Альтернатива», «это нормальный, рабочий процесс, любой документ может быть пересмотрен, изменения вносятся как в федеральные законы, так и в локальные нормативные акты, ГОСТы, СанПиНы, техрегламенты».В частности, в методику измерений счетной концентрации микроорганизмов с помощью Петритест® к мезофильным аэробным и факультативно-анаэробным микроорганизмам (КМАФАнМ/ОМЧ) и грибам (дрожжи и плесени) добавили Escherichia coli.Кроме этого, изменился диапазон подсчета. Если раньше в разделе «Обработка результатов измерений» для подсчета результатов анализа учитывались подложки, на которых выросло от 15 до 300 колоний бактерий, то уже в новой редакции для подсчетов используют подложки, на которых выросло от 4 до 100-300 колоний бактерий. Что касается грибов, теперь используются подложки, на которых выросло от 4 до 100-150 колоний дрожжей (ранее 15-150).Новая редакция документа весьма актуальна, особенно для тех объектов, где требуется максимальная точность измерений микроорганизмов (например, исследование сточных вод). Как подчеркнули разработчики, внесенные изменения не привели к изменению показателей точности методики измерений.Фото: Александр КухаренкоРекламодатель: Екатерина АрляповаИНН 645401343408erid: 2SDnje2fLAn