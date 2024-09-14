Платформа «VK Видео» внедряет инновационные технологии для создания интерактивного контента

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Пользователям платформы «VK Видео» предоставили возможность стать активными участниками сюжета. После запуска интерактивного контента просмотр роликов превратили в совместное приключение, где исход истории зависит от действий аудитории.Впервые в мире создание собственных интерактивных видео будет доступно каждому. Для пользователей платформы подготовили 49 единиц контента.Главными героями роликов станут блогеры Влад А4, Эксайл, Милана Стар, Кукояки и ведущие шоу «КликКлак».Для самых юных зрителей в «VK Видео» будут доступны интерактивные мультфильмы. В них дети смогут сами выбирать правильные ответы и интересные повороты в сюжетах с любимыми героями. Уникальный контент не только развлечет ребят, но и поможет им учиться.При просмотре интерактивного контента пользователи получат возможность принимать активное участие в сюжете, исследуя альтернативные сценарные линии и становясь частью повествования. Чтобы сделать выбор, нужно в установленное время всего лишь нажать на специальные кнопки или кликабельные области на экране.После этого сюжет изменится в зависимости от действий пользователя, что даст простор для экспериментов с различными вариантами развития событий или позволит открыть новые финалы.«Мы постоянно ищем новые технологические и продуктовые возможности для пользователей и авторов», — подчеркнул вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.Он пояснил, что новый формат интерактивных видео на платформе предполагал не просто добавление «интересной фичи», а подразумевал обеспечение стандартизированными гибкими технологиями для создания и воспроизведения контента. И так, чтобы вскоре их смог применять каждый пользователь «VK Видео».«Мы стремимся создать понятный массовый продукт со встроенным редактором и единое место, в котором собираются и публикуются проекты в интерактивном формате», — добавил Дуксин.Он выразил надежду, что это позволит запустить новую нишу с профессионалами, умеющими работать с определенными сценариями и снимать качественный интерактивный контент.Источник: Телеканал 360°