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Платформа «VK Видео» внедряет инновационные технологии для создания интерактивного контента

Бизнес
Платформа «VK Видео» внедряет инновационные технологии для создания интерактивного контента


Пользователям платформы «VK Видео» предоставили возможность стать активными участниками сюжета. После запуска интерактивного контента просмотр роликов превратили в совместное приключение, где исход истории зависит от действий аудитории.

Впервые в мире создание собственных интерактивных видео будет доступно каждому. Для пользователей платформы подготовили 49 единиц контента.

Главными героями роликов станут блогеры Влад А4, Эксайл, Милана Стар, Кукояки и ведущие шоу «КликКлак».

Для самых юных зрителей в «VK Видео» будут доступны интерактивные мультфильмы. В них дети смогут сами выбирать правильные ответы и интересные повороты в сюжетах с любимыми героями. Уникальный контент не только развлечет ребят, но и поможет им учиться.

При просмотре интерактивного контента пользователи получат возможность принимать активное участие в сюжете, исследуя альтернативные сценарные линии и становясь частью повествования. Чтобы сделать выбор, нужно в установленное время всего лишь нажать на специальные кнопки или кликабельные области на экране.

После этого сюжет изменится в зависимости от действий пользователя, что даст простор для экспериментов с различными вариантами развития событий или позволит открыть новые финалы.

«Мы постоянно ищем новые технологические и продуктовые возможности для пользователей и авторов», — подчеркнул вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.

Он пояснил, что новый формат интерактивных видео на платформе предполагал не просто добавление «интересной фичи», а подразумевал обеспечение стандартизированными гибкими технологиями для создания и воспроизведения контента. И так, чтобы вскоре их смог применять каждый пользователь «VK Видео».

«Мы стремимся создать понятный массовый продукт со встроенным редактором и единое место, в котором собираются и публикуются проекты в интерактивном формате», — добавил Дуксин.

Он выразил надежду, что это позволит запустить новую нишу с профессионалами, умеющими работать с определенными сценариями и снимать качественный интерактивный контент.

Источник: Телеканал 360°