Кто заменит Бориса Титова: российский бизнес ждет нового защитника

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Назначение нового уполномоченного по защите прав предпринимателей в России стало ключевой темой делового сообщества. Борис Титов, занимавший эту должность 12 лет, завершил свою работу, оставив значительное наследие. Власти сейчас ищут кандидата, способного продолжить его реформы, пишет ftimes.ru.Титов, первый бизнес-омбудсмен в России, добился значительных успехов, включая освобождение 2,5 тысяч несправедливо осужденных предпринимателей и внедрение "регуляторной гильотины" для снижения бюрократии. Он также установил эффективный диалог между бизнесом и государством.Эксперты считают, что новый уполномоченный должен не только продолжить начатые реформы, но и усилить взаимодействие бизнеса с властями. Ожидается, что он станет сильным лидером, способным решать ключевые задачи и защищать интересы предпринимателей на всех уровнях.Ближайший соратник Бориса Титова и член «Деловой России» Олег Николаев, который принимал активное участие в создании бизнес-институтов в Севастополе, поделился с агрегатором СМИ2 своими размышлениями о том, как сохранить наследие Титова. Он также описал запросы предпринимательского сообщества относительно будущего омбудсмена.Деловое сообщество надеется на преемственность реформ и дальнейшее снижение бюрократических барьеров, что станет основой для новых возможностей в развитии бизнеса в России.Институт Уполномоченного при Президенте РФ отмечает 12 лет своей деятельности, сыграв ключевую роль в поддержке предпринимательства. За это время было предотвращено убытков на сумму более 52 миллиардов рублей, урегулировано более 200 сложных ситуаций, что укрепило доверие бизнеса к государственным институтам.Недавние изменения в руководстве открывают новый этап в истории Института. В условиях глобальных вызовов организация продолжает оставаться надежным партнером для предпринимателей.