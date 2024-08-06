Роль PR и коммуникаций для бизнеса в новых реалиях обсудят участники Baltic Weekend 2024

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C 11 по 13 сентября профессионалы по коммуникациям встретятся в Санкт-Петербурге на международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend 2024, организатором которого выступает агентство SPN Communications. Программа мероприятия опубликована на официальном сайте форума.Первый день форума откроет панельная дискуссия с CEO крупных российских компаний. Вместе с главным стейкхолдером участники обсудят роль PR и коммуникаций для бизнеса в новых реалиях. Участников также ожидают практические рекомендации по внедрению ИИ в рабочие процессы и по работе с «перегретой» платформой Telegram. В фокусе внимания также разбор успешных примеров интеграции бизнеса в актуальную национальную повестку, обсуждение подготовки коммуникатора к новой реальности, когда на IPO может решиться любая компания, а также вопросы кадров и интерактивная сессия о сложностях молодых руководителей. Также вечером 12 сентября состоится торжественная церемония награждения лауреатов юбилейной XXV премии по коммуникациям PROBA Awards.Во второй день форума выступит секретный спикер с темой об открытости и личном бренде в эпоху звенящей тишины. Также участников ждет эксклюзивная презентация двух исследований. Первое — о взаимном восприятии агентств и инхаус-пиарщиков, которая затем перейдет в дискуссию. Второе — как с пандемии изменились инструменты коммуникаций на примерах кейсов финалистов PROBA Awards. Среди других важных тем: обзор и осмысление первого года работы рынка с маркировкой рекламы, обсуждение особенностей работы и состояния российский сервисов и платформ. А также как продвигать страну, регионы и территории, и причем тут бизнес.Регистрация на форум открыта до 1 сентября 2024 года на официальном сайте форума.Baltic Weekend 2024 — независимая площадка для диалога между представителями органов государственной власти, топ-менеджмента крупных российских компаний, директоров и руководителей PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств, представителей СМИ. Ежегодно мероприятие объединяет более 400 участников.