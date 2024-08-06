Роль PR и коммуникаций для бизнеса в новых реалиях обсудят участники Baltic Weekend 2024

6 августа 2024 ВТОРНИК
Новости
20:23 | 06 августа
Конкурс грантов для СМИ будет проводиться по-новому
17:30 | 06 августа
Более 3 тысяч работников социальных учреждений получат единовременную премию в размере 20 тысяч рублей
17:00 | 06 августа
Саратовские тренеры и спортсмены поддержали инициативу губернатора по строительству Дворца единоборств
16:00 | 06 августа
Более 2 тыс. исследований провели в Советской районной больнице на новом оборудовании
15:13 | 06 августа
Саратовский спортсмен завоевал серебро на Чемпионате России по пулевой стрельбе
14:00 | 06 августа
Специалисты «Поезда здоровья» выявляют заболевания, которые на ранних стадиях протекают бессимптомно
13:36 | 06 августа
Первые дни работы автобусов по брутто-контрактам: Все замечания будем оперативно устранять
12:22 | 06 августа
Саратовские предприниматели могут компенсировать затраты на лизинг
08:59 | 06 августа
В ЛНР прошел «Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена»
18:00 | 05 августа
Контрактник из Ртищевского района одним из первых получит новые президентскую и губернаторскую выплаты
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Роль PR и коммуникаций для бизнеса в новых реалиях обсудят участники Baltic Weekend 2024

Бизнес
Роль PR и коммуникаций для бизнеса в новых реалиях обсудят участники Baltic Weekend 2024


C 11 по 13 сентября профессионалы по коммуникациям встретятся в Санкт-Петербурге на международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend 2024, организатором которого выступает агентство SPN Communications. Программа мероприятия опубликована на официальном сайте форума.

Первый день форума откроет панельная дискуссия с CEO крупных российских компаний. Вместе с главным стейкхолдером участники обсудят роль PR и коммуникаций для бизнеса в новых реалиях. Участников также ожидают практические рекомендации по внедрению ИИ в рабочие процессы и по работе с «перегретой» платформой Telegram. В фокусе внимания также разбор успешных примеров интеграции бизнеса в актуальную национальную повестку, обсуждение подготовки коммуникатора к новой реальности, когда на IPO может решиться любая компания, а также вопросы кадров и интерактивная сессия о сложностях молодых руководителей. Также вечером 12 сентября состоится торжественная церемония награждения лауреатов юбилейной XXV премии по коммуникациям PROBA Awards.

Во второй день форума выступит секретный спикер с темой об открытости и личном бренде в эпоху звенящей тишины. Также участников ждет эксклюзивная презентация двух исследований. Первое — о взаимном восприятии агентств и инхаус-пиарщиков, которая затем перейдет в дискуссию. Второе — как с пандемии изменились инструменты коммуникаций на примерах кейсов финалистов PROBA Awards. Среди других важных тем: обзор и осмысление первого года работы рынка с маркировкой рекламы, обсуждение особенностей работы и состояния российский сервисов и платформ. А также как продвигать страну, регионы и территории, и причем тут бизнес.

Регистрация на форум открыта до 1 сентября 2024 года на официальном сайте форума.

Baltic Weekend 2024 — независимая площадка для диалога между представителями органов государственной власти, топ-менеджмента крупных российских компаний, директоров и руководителей PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств, представителей СМИ. Ежегодно мероприятие объединяет более 400 участников.