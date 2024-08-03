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В Татарстане определены лауреаты и дипломанты регионального этапа федерального конкурса «100 лучших товаров России». По решению экспертной комиссии конкурса «Лучшие товары и услуги РТ» лауреатами в пяти номинациях признаны 164 производителя, дипломантами I и II степени стали более 250 номинантов, среди которых – услуги и продукция Шинного комплекса KAMA TYRES.«Шинный комплекс KAMA TYRES является постоянным участником престижного республиканского конкурса, а его продукция и услуги регулярно входят в число победителей. В этом году мы представили на рассмотрение экспертной комиссии четыре вида продукции и один вид услуг», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».Лауреатами в номинации «Продукция производственно-технического назначения» стали легкогрузовая шина 195/75R16C KAMA ICE TRACE и ЦМК шина 425/85 R21 KAMA NU 401.Лауреатом в номинации «Услуги производственно-технического назначения» признана прачечная ООО «СБО «Шинник». Предприятие оказывает услуги стирки, химчистки, дезинфекции, обеззараживания, глажения и мелкого ремонта спецодежды и спецобуви, постельных принадлежностей, мягкой мебели и иных объектов не только подразделениям шинного комплекса, но также другим промышленным предприятиям Закамья. В 2023 году в обработку было принято порядка 200 тыс. тонн белья, из которых почти треть – от внешних потребителей.Дипломантом I степени в номинации «Продукция производственно-технического назначения» стала шина для велосипеда KAMA VELTA HT 110 без камеры 50-406 (20х1.95). Также в этой категории отмечен поддон для хранения и транспортировки легковых покрышек внутри складских помещений. Данная продукция также изготавливается на производственной линии шинного комплекса. Годовой объем производства поддонов, необходимых для нужд предприятий KAMA TYRES, составляет 400 штук. Собственное производство этих изделий приносит компании значительный экономический эффект.Стоит отметить, что победители республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» выдвигаются на федеральный этап Программы «100 лучших товаров России». Всем участникам конкурса вручаются дипломы. Лауреатам и дипломантам 1-ой степени предоставляется право использовать для маркировки своей продукции логотип конкурса.Данный конкурс реализуется в рамках программы «100 лучших товаров России». Организаторами являются Союз «Торгово-промышленная палат Республики Татарстан» совместно с Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан и ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан».