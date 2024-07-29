Papa’s Pizza в Пензе продала пиццы за Diamore: история с Bitcoin повторяется?

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Первой покупкой, когда-либо сделанной с помощью экспериментальной цифровой валюты, стали две пиццы Papa Johns за 10 000 Bitcoin. Криптовалютой расплатился 22 мая 2010 года житель Флориды Ласло Ханец. Сегодня стоимость этих монет достигла бы почти $700 млн.В Пензе в июле 2024 года тоже были проданы две пиццы, но только в пиццерии Papa's Pizza и за 10 000 игровых монет Diamore.Как Hamster Kombat и другие тапалки, ставшие трендом после проекта Дурова Notcoin, Diamore – это пока просто приложение на базе Telegram miniapp. У игровых монет есть реальное подкрепление – настоящие алмазы. Об этом говорится на сайте Diamore. Поэтому неслучайно, что в приложение ежедневно заходят по несколько раз в сутки уже более миллиона пользователей – они жмут кнопки на экране и получают очки, надеясь в будущем получить хорошее вознаграждение.Комментируя событие, владелец пиццерии Papa's Pizza Максим Левин высказал мнение, что сегодня стать успешным может любой интересный проект, как в 2010 году это получилось у Bitcoin. По его словам, если риски отсутствуют, лучше использовать возможность, чем упустить ее. Поэтому 2 пиццы в Papa's Pizza получили символическую цену – 10 000 монет Diamore, как и Bitcoin 14 лет назад.Монеты Diamore как платежное средство – не первый опыт в России. В качестве платы за коктейли ранее «хомякоины» принимал один из баров в Санкт-Петербурге. Но пока неизвестно, когда приложения-«тапалки» раздадут своим пользователям реальные деньги.