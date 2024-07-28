«Фабрика дизайна 3.0» открывает предрегистрацию на второй и третий потоки

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Прием заявок на участие во втором и третьем потоках конкурса «Фабрика дизайна 3.0», организованного Агентством креативных индустрий (АКИ) при Департаменте культуры Москвы совместно с Союзом Дизайнеров России, начался 25 июля.Такое решение было принято организаторами из-за рекордной востребованности — заявки на первый поток конкурса подали более 480 дизайнеров из 34 регионов России. Им предстоит выполнить 60 заданий от 40 российских компаний.Как отметила генеральный директор АКИ Гюльнара Агамова, «Фабрика дизайна» способствует появлению в индустрии новых известных имен и знаковых кейсов: «Крупные производственные предприятия дают участникам по-настоящему амбициозные задачи. В этом одна из причин популярности проекта. Мы рады, что благодаря конкурсу специалисты могут найти партнеров, разработать интересные решения и, наконец, громко заявить о себе».Для регистрации нужно заполнить форму по ссылке, указав контактные данные, ссылку на портфолио, статус (юрлицо, ИП или самозанятый) и желаемый поток (второй или третий).Пул задач для конкурсантов охватывает все направления дизайна, а именно: промышленный, коммуникационный, концептуальный и средовой. Компании ищут свежие решения для своих проектов в сфере недвижимости, образования, легкой промышленности, для товаров повседневного спроса, а также городской среды.Президент Союза Дизайнеров России Виталий Ставицкий подчеркнул значимость предлагаемых проектов как для дизайнеров, так и для заказчиков: «Специалисты компаний, безусловно, имеют опыт и компетенции, но они годами “варятся в собственном соку”, работая по одним и тем же концепциям. “Фабрика дизайна” позволяет по-новому взглянуть на продукцию и применить свежие, креативные идеи. Возможно, не каждая будет сразу воплощена в жизнь, однако все, безусловно, окажут влияние на последующую бизнес-стратегию. А дизайнеры, в свою очередь, получат опыт работы с реальными заказчиками и научатся делать не только стильные и оригинальные проекты, но и учитывать экономическую составляющую».Миссия «Фабрики дизайна 3.0» — создать эффективную платформу для взаимодействия дизайнеров с производственными предприятиями и ведущими экспертами индустрии, для обмена опытом и развития профессионального сообщества. Первые 100 дизайнеров, подавшие заявку на участие во втором потоке, получат доступ к онлайн-лекциям и мастер-классам от признанных экспертов в сфере дизайна, маркетинга, интеллектуальной собственности и построения личного бренда.Напоминаем, «Фабрика дизайна 3.0» проходит в три самостоятельных потока. Официальный старт второго потока будет объявлен 20 августа.