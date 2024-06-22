Российская инновация для утилизации промышленных отходов

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Российские предприятия за год сгенерировали рекордные 9 млрд тонн отходов, и этот показатель ежегодно растет более чем на 6 %. При этом больше всего промышленных отходов производят добывающие отрасли: из минерального сырья, извлекаемого из-под земли, свыше 90 % преобразуется в промышленные отходы. Так, по данным природоохранных организаций, в России насчитывается более 60 тысяч стихийных свалок, которые занимают не менее 20 тысяч гектаров. И число незаконных мусорохранилищ ежегодно растёт на 30 % каждый год. Применение современных систем контроля за вывозом промышленных отходов – один из важных способов сократить рост несанкционированных свалок.С 2023 года четыре крупных карьера в Московской, Саратовской области и Пермском крае оборудованы более чем 19 установками ПАК КОГ. Комплекс помогает обеспечить контроль перемещения грузов, что позволяет избежать ошибок и намеренных махинаций в перевозке и утилизации промышленных отходов. Автоматизация процессов исключает человеческий фактор, и это минимизирует ошибки и просчеты. Данные о транспортном средстве и грузе поступают в режиме реального времени на платформу мониторинга AiScan и автоматически сохраняются на удаленном сервере.Важно, что сканер ПАК КОГ и сопутствующее ПО разработаны исключительно российскими разработчиками и отличаются максимальной локализацией. Это обеспечивает дополнительную импортонезависимость в таком важном направлении, как добывающая промышленность, и позволяет легко и в короткие сроки получать необходимую помощь, в том числе при подключении к абонентскому обслуживанию от авторизованного дилера.