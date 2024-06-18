Суд постановил – авторское право на Петритест® у разработчиков

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В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам (Дело № СИП-1125/2023, 15.04.2024) патент на Петритест® у ООО НПО Альтернатива был отозван.«Изначально у нас вообще не было цели получать патент на Petritest®, - рассказал один из разработчиков Петритест®, кандидат биологических наук Андрей Баракин. - Но потом микробиологические экспресс-тесты Петритест®, в основном подложки, начали откровенно воровать. То есть выпускать свою продукцию, полностью идентичную тестам Петритест®, вводя тем самым в заблуждение потребителей. Для защиты своей продукции мы получили патент и обратились в Арбитражный суд».В итоге, патент на микробиологические экспресс-тесты Петритест® был отозван: как считает НПО, скорее по формальному признаку (отсутствие новизны), поскольку патентная заявка была подана в срок больше полугода с момента выпуска тестов.Представители компании Альтернатива подчеркивают, что несмотря на отзыв патента Петритест®, авторское право в соответствии с ч. 4 Гражданского Кодекса РФ принадлежит только разработчикам микробиологических экспресс-тестов Петритест® (ИП Арляпов А.В., ИП Баракин А.А.).Что касается судебных разбирательств с фирмой, которая воспользовалась разработками НПО, правосудие последовало незамедлительно.Арбитражный суд республики Татарстан (Дело № А65-36162/2022, 22.04.2024) решил обязать ООО «БиоКонтроль ГР», г. Казань, (ОГРН 1161690129633, ИНН 1655367058) прекратить производство, предложение к продаже, продажу микробиологических тестов, являющихся имитацией дизайна «контейнера для розлива и хранения питательных сред», то есть ООО Биоконтоль ГР запрещено производить продукцию, имитирующую Петритест®.Напоминаем также, что именно компания НПО «Альтернатива» получила свидетельство об аттестации своей методики измерений счетной концентрации микроорганизмов в пробах сырья с помощью тест-пластин Петритест®.Это значит, что данная методика соответствует всем метрологическим стандартам, установленным Федеральным законом № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Теперь каждая аккредитованная лаборатория успешно сможет использовать эту методику для проведения исследований на выявление санитарно-показательных и патогенных групп микроорганизмов с применением «Петритестов».Это актуально для пищевых производств, специалистов индустрии питания, объектов водоподготовки и водоснабжения.Свидетельство об аттестации 241.0001/RA.RU.311866/2023 опубликовано в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.Напомним, микробиологические экспресс-тесты Петритест® – российский бренд. Более шести лет тест-подложками, пробирками и индикаторами этой торговой марки пользуется малый и средний бизнес, крупные предприятия, научный сектор.