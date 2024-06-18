18 июня 2024 ВТОРНИК
Новости
22:49 | 18 июня
В «Туриаде» ПФО впервые участвуют спортсмены из центральной России
21:54 | 18 июня
Парк Юрия Лужкова принял спортсменов со всей страны на фестивале экстремального спорта The BOWL
17:30 | 18 июня
Умная техника из Саратова показала экстра-точную фасовку конфет на международной выставке
16:30 | 18 июня
Саратовцы могут зажечь свою «Свечу памяти»
15:55 | 18 июня
Более 500 книг собрали саратовцы для городской библиотеки Сватовского района
14:00 | 18 июня
В Саратовской области впервые браконьер получил реальный срок
13:00 | 18 июня
Удаление аварийных деревьев – вопрос безопасности граждан
12:00 | 18 июня
Дуб из Дьяковского леса признан старовозрастным деревом России
11:00 | 18 июня
Саратовская балерина выиграла специальную премию международного конкурса в Турции
10:00 | 18 июня
Саратовских писателей приглашают в литературные резиденции
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Суд постановил – авторское право на Петритест® у разработчиков

Бизнес

Разбираемся в юридических тонкостях интеллектуального права
Суд постановил – авторское право на Петритест® у разработчиков

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам (Дело № СИП-1125/2023, 15.04.2024) патент на Петритест® у ООО НПО Альтернатива был отозван.

«Изначально у нас вообще не было цели получать патент на Petritest®, - рассказал один из разработчиков Петритест®, кандидат биологических наук Андрей Баракин. - Но потом микробиологические экспресс-тесты Петритест®, в основном подложки, начали откровенно воровать. То есть выпускать свою продукцию, полностью идентичную тестам Петритест®, вводя тем самым в заблуждение потребителей. Для защиты своей продукции мы получили патент и обратились в Арбитражный суд».

В итоге, патент на микробиологические экспресс-тесты Петритест® был отозван: как считает НПО, скорее по формальному признаку (отсутствие новизны), поскольку патентная заявка была подана в срок больше полугода с момента выпуска тестов.

Представители компании Альтернатива подчеркивают, что несмотря на отзыв патента Петритест®, авторское право в соответствии с ч. 4 Гражданского Кодекса РФ принадлежит только разработчикам микробиологических экспресс-тестов Петритест® (ИП Арляпов А.В., ИП Баракин А.А.).

Что касается судебных разбирательств с фирмой, которая воспользовалась разработками НПО, правосудие последовало незамедлительно.

Арбитражный суд республики Татарстан (Дело № А65-36162/2022, 22.04.2024) решил обязать ООО «БиоКонтроль ГР», г. Казань, (ОГРН 1161690129633, ИНН 1655367058) прекратить производство, предложение к продаже, продажу микробиологических тестов, являющихся имитацией дизайна «контейнера для розлива и хранения питательных сред», то есть ООО Биоконтоль ГР запрещено производить продукцию, имитирующую Петритест®.

Напоминаем также, что именно компания НПО «Альтернатива» получила свидетельство об аттестации своей методики измерений счетной концентрации микроорганизмов в пробах сырья с помощью тест-пластин Петритест®.

Это значит, что данная методика соответствует всем метрологическим стандартам, установленным Федеральным законом № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Теперь каждая аккредитованная лаборатория успешно сможет использовать эту методику для проведения исследований на выявление санитарно-показательных и патогенных групп микроорганизмов с применением «Петритестов».

Это актуально для пищевых производств, специалистов индустрии питания, объектов водоподготовки и водоснабжения.

Свидетельство об аттестации 241.0001/RA.RU.311866/2023 опубликовано в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.
Напомним, микробиологические экспресс-тесты Петритест® – российский бренд. Более шести лет тест-подложками, пробирками и индикаторами этой торговой марки пользуется малый и средний бизнес, крупные предприятия, научный сектор.