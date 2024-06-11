Компании «Итэлма» и METEOR Thermo объявили о начале сотрудничества

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Совместная разработка компонентов системы управления бытовым котлом – первоочередная задача двух крупных российских компаний. Соответствующее соглашение о партнерстве в сфере создания критически важного для отопительной отрасли модуля управления подписали крупнейший российский разработчик и производитель электронных компонентов НПП «Итэлма» и один из ведущих отечественных производителей термотехники METEOR Thermo.Разработчики из НПП «Итэлма» и специалисты научно-производственного центра METEOR Thermo в рамках проекта будут работать над созданием инновационных технологий, конструкторской документации и прототипов для модуля управления бытовым газовым котлом отопления. Внедренные прогрессивные и продуманные решения в перспективе способны повысить конкурентоспособность продукции, производимой партнерами.Компания METEOR Thermо имеет репутацию успешного производителя высококачественного оборудования – так отозвался о партнере генеральный директор НПП «Итэлма» Алексей Воробьёв. Он подчеркнул: компаниям есть что предложить друг другу, и выразил уверенность в том, что разработка модуля управления бытовым газовым котлом станет первым этапом работы, нацеленной на укрепление в торгово-промышленной отрасли суверенитета России.По мнению Сергей Шолкина, генерального директора METEOR Thermo, решения, предложенные в ходе сотрудничества с НПП «Итэлма», благоприятно повлияют на технологическую устойчивость отопительной отрасли России. Также совместные разработки будут способствовать повышению уровня локализации METEOR Thermo, который уже составляет более 90 % по некоторым продуктам.Сергей Шолкин рассказал, что в настоящее время модуль управления бытовым газовым котлом производится только за рубежом. А это одно из одно из базовых устройств системы управления котлом отопления, контролирующей его работу и обеспечивающей безопасную и эффективную эксплуатацию. Чтобы полностью отказаться от импорта модуля и повысить технологическую устойчивость отопительной отрасли, перед METEOR Thermo и НПП «Итэлма» стоит общая задача как можно быстрее создать для нее качественный продукт российского производства.Важно подчеркнуть: обе компании активно работают над выполнением поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач по достижению технологического суверенитета страны.