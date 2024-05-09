Новации в законодательстве обсудили участники конференции по гособоронзаказу

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В Санкт-Петербурге 27 апреля состоялась всероссийская конференция «Гособоронзаказ: ценообразование и отчетность». Мероприятие было организовано в онлайн- и офлайн-формате. Участниками события стали специалисты более 60 предприятий ОПК со всей страны. На форуме выступили с докладами эксперты, а представители контролирующих и заказывающих органов ответили на вопросы по поводу новаций в законодательстве и подзаконных актах. Организатором конференции выступило Агентство маркетинговых коммуникаций Дифанс Медиа, генеральным партнером стал Банк ПСБ.Правила предоставления кассовых планов по уже заключенным и новым госконтрактам подробно разъяснила представитель Минобороны РФ Юлия Смирнова. Она продемонстрировала шаблоны документов, дала комментарии по правилам их заполнения и предоставления заказчику, срокам и другим нюансам. Условия и порядок перевода ориентировочной цены в фиксированную, а также особенности заполнения РКМ озвучили эксперты по ценообразованию Александр Быхал и Павел Кравченко.С последними изменениями в Федеральном законе № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в части режима использования отдельных счетов подробно познакомила представитель Банка ПСБ Елена Самарина. О мерах поддержки предприятий ОПК, их сотрудников и совместной работе филиала с крупными клиентами в рамках зарплатных проектов рассказал заместитель управляющего Санкт-Петербургского филиала Банка ПСБ Андрей Макаров.Об обязанности головных исполнителей и кооперации по каталогизации товаров, поставляемых по гособоронзаказу, сообщил Антон Пьянков, представитель 46 ЦНИИ Минобороны РФ. Вопросы маркетинга, учета и ценообразования на РИД затронула представитель ООО «ВКО-Интеллект» Наталья Мазур. Ею был также анонсирован российский программный продукт ПСПА (Перспективный сервис патентной аналитики).