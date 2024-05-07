White Queen в честь своего дня рождения организовала вечер в морском стиле

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28 апреля, рейв исполнительница White Queen отметила свой день рождения с космическим размахом, в стиле морского приключения.White Queen по случаю своего дня рождения собрала друзей и представителей медиа комьюнити в самом центре столицы в роскошной обстановке самого современного ивент пространства Москвы - ARBAT 21. Как и каждый год всех гостей мероприятия ждали фуршет, напитки, интерактивы, фотозоны, и, конечно же, много классной музыки в исполнении самой именинницы и звёздных гостей.Тема вечеринки была продумана до мелочей, от декораций до дресс-кода, создавая атмосферу изысканности и изумления. Стилистическим оформлением вечера была выбрана космическо-морская тематика – таинственная, но между тем манящая человечество испокон веков. Всех гостей мероприятия White Queen встречала лично под модный DJ set от DMC 54. Ведущим вечеринки был талантливый артист Даниил Большаков.Сюрпризом для гостей стало выступление Хэдлайнера, популярного артиста и спортсмена GOODY. Именно он был Secret Guest вечера. С музыкальными поздравлениями также выступили Андрей Алексин и Сергей Грейс. Среди гостей на вечеринке были замечены:Dj Twins, Андрей Пономарев, Vlad Zotov, Olehan, Divineboyyyy, Настя Луч, Наталья Пряникова, Дмитрий Нестеров, Александр Скрип, Жора Макаров, Данила Меденцев, Алексей Пеганов, Jovial, Элис Олейник, Владимир Ермак, Guns, Владимир Хмелев, Алекс Анохин, Влад Лис, Vlad Kelly, Geo&Mika, Zevs, Timalone и др.На празднике состоялась эксклюзивная премьера короткометражного документального фильма «Самый Рыбный», режиссером которого выступила сама White Queen. Тема кинокартины – совмещение совершенно разных сфер в общее дело. Разрушение стереотипов о блогерах. Главным героем фильма стал Алексей Балин. В свой День Рождения исполнительница представила собственный мерч, в коллаборации со Светланой Угаровой. Также гости отметили продукцию с изображением именинницы – вода и шоколадки от White Queen пользовались особой популярностью. Вкусной изюминкой вечера стал торт, выполненный в стиле «Морской волны», от партнёров мероприятия Iris Delicia. Именинница также порадовала и домашних животных, проведя благотворительную акцию совместно с брендами Alleva, Gigwi, и Triol. Гости получили подарки в виде кормов и игрушек для своих любимых питомцев. Программа была очень насыщенной. На сцене блогерам и артистам, за участие в интерактивах вручали оригинальные подарки от брендов и партнеров.