Обеспеченность высокотехнологичной медицинской помощью выросла на 49%

просмотров: 87

Укреплением материально-технической базы учреждений власти региона комплексно занимаются на протяжении нескольких лет. В рамках реализации национальных проектов президента РФ Владимира Путина в больницах и поликлиниках проводится ремонт, закупается самое современное оборудование, продолжается развитие сети сосудистых центров. Благодаря этой работе за 5 лет обеспеченность населения высокотехнологичными видами медицинской помощи выросла на 49%. И сегодня медики могут выполнять самые сложные операции, к примеру, имплантировать кардиостимуляторы. Уже проведено 30 подобных вмешательств.«С этого года в базовую программу обязательного медицинского страхования включены 15 новых методов ВМП, включая трансплантацию почки, различные методы лечения в онкологии, офтальмологии, кардиохирургии. Перед министерством здравоохранения стоит задача - продумать, как максимально увеличить охват населения высокотехнологичной медицинской помощью в наших клиниках без необходимости выезда за пределы региона»,- подчеркнул глава региона.