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Новый ФАП в селе Старицкое оснащен современным оборудованием

Новости / Здоровье
В мае 2025 года в рамках реализации программы модернизации первичного звена в селе Старицкое был установлен современный ФАП

Новый ФАП в селе Старицкое оснащен современным оборудованием

Модульная конструкция в селе Энгельсского района пришла на смену физически и морально устаревшему зданию. Теперь жителям села, взрослым и детям, первичная медицинская помощь оказывается в комфортных условиях. ФАП оснащен современным оборудованием, в том числе портативным анализатором уровня холестерина, глюкозы и гемоглобина в крови, современным электрокардиографом и многим другим. Имеется аптечный пункт, в котором жители села могут приобрести необходимые лекарства.

Прием пациентов осуществляет заведующий ФАП - фельдшер Вероника Классовская, которая работает здесь уже три года и является участником программы «Земский врач»/«Земский фельдшер».

«Только с начала этого года жители посетили ФАП уже более 600 раз, а с момента ввода в эксплуатацию зафиксировано уже более 2 тыс. посещений. Благодаря новому оборудованию у нескольких пациентов своевременно выявлены острые состояния при болезнях системы кровообращения и проведена госпитализация в профильные учреждения», - рассказала главный врач больницы Елена Широких.

Лечебное учреждение было построено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».