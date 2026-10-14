Новый ФАП в селе Старицкое оснащен современным оборудованием

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Модульная конструкция в селе Энгельсского района пришла на смену физически и морально устаревшему зданию. Теперь жителям села, взрослым и детям, первичная медицинская помощь оказывается в комфортных условиях. ФАП оснащен современным оборудованием, в том числе портативным анализатором уровня холестерина, глюкозы и гемоглобина в крови, современным электрокардиографом и многим другим. Имеется аптечный пункт, в котором жители села могут приобрести необходимые лекарства.Прием пациентов осуществляет заведующий ФАП - фельдшер Вероника Классовская, которая работает здесь уже три года и является участником программы «Земский врач»/«Земский фельдшер».«Только с начала этого года жители посетили ФАП уже более 600 раз, а с момента ввода в эксплуатацию зафиксировано уже более 2 тыс. посещений. Благодаря новому оборудованию у нескольких пациентов своевременно выявлены острые состояния при болезнях системы кровообращения и проведена госпитализация в профильные учреждения», - рассказала главный врач больницы Елена Широких.Лечебное учреждение было построено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.Действующая программа в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».