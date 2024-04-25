Разработан программно-аппаратный комплекс контроля объема грузов

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Это решение российской компании особенно актуально в условиях увеличения убыточных организаций в российском АПК. Известно, что по результатам 2023 года каждая пятая организация оказалась убыточной, при этом большая часть отстающих задействована в производстве пшеницы. Для этого сложились объективные причины, на которые аграрии не в силах как-то влиять: от политики сдерживания внутренних цен за счет ограничения экспорта до выросших цен на ГСМ и логистические расходы.С другой стороны, внедрение современных технологий способно оказать положительное влияние на эффективность агропромышленного комплекса и отдельных производителей, в частности, пшеницы и других зерновых. Одно из нововведений – применение автоматизированного бесконтактного сканера объема грузов ПАК КОГ, который помогает вести учет и контроль ввозимых и вывозимых грузов в кузовах транспортных средств. Комплекс фиксирует дату и время проезда, номер государственного регистрационного знака, объём груза, в реальном времени осуществляет фото- и видеофиксацию события. Это позволит собирать достоверные данные на всех этапах транспортировки зерна, исключить ошибки, погрешности, фальсификации и хищения. При этом данные отправляются на цифровую платформу ПАК КОГ AiScan и доступны в любой точке мира.Что важно, ПАК КОГ – это полностью отечественное решение, доступное и легкое в установке. Комплекс поможет автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы в сельхозпроизводстве, минимизировать человеческий фактор и какие-либо манипуляции с грузом, а значит и увеличить прибыль.