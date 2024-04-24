Организован курс повышения квалификации для специалистов лазерной эпиляции

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Самая сложная и табуированная тема в лазерной эпиляции — это эпиляция зоны бикини. Даже самые опытные специалисты задаются вопросами: можно ли работать в области слизистой; использовать анестетики или нет; стоит ли винить гормоны в плохом результате?С 9 по 11 апреля успешно прошел образовательный курс "Лазерная эпиляция бикини: от теории к практике". Курс был направлен на профессионалов различного уровня подготовки в области лазерной эпиляции для обмена опытом и углубления знаний в самой популярной и неоднозначной теме – интимная эпиляция.За три дня обучения более 100 специалистов приняли участие в мероприятии, которое включало теоретические лекции и практические сессии. Курс начался с онлайн-конференции, где ведущий лектор, врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог Мария Александровна Валуева, представила теоретические и практические методы работы с зоной бикини при лазерной эпиляции. Участники также узнали о правилах дезинфекции, методах снижения болевых ощущений во время процедур, роли влияния гормонов и ситуациях, когда стоит отказать в проведении процедуры.Вторая часть обучающего курса акцентировала внимание на практическом освоении теоретических знаний. Она была организована в формате онлайн-трансляции, где участники могли наблюдать за выполнением процедуры лазерной эпиляции на модели в реальном времени. В ходе сессии были продемонстрированы ключевые методики и подходы, а также были разобраны различные клинические случаи, что позволило углубить понимание сложных аспектов лазерной эпиляции. Этот практикум стал особенно важной частью курса, в ходе доклада был представлен порядок проведения этапов процедуры и рекомендуемые параметры. Участники задавали вопросы в реальном времени, получая подробные ответы от ведущих специалистов в области косметологии.Участники высоко оценили уровень проведенного курса, подчеркнув его практическую значимость. "Было дано много полезной информации, о некоторой из них лично я даже не задумывалась, хотя в этой сфере работаю уже почти 8 лет," отметила Руслана, одна из учениц. Лариса, другая участница курса, выразила благодарность за доступное и содержательное представление материала: "Очень благодарна каждому спикеру за предоставленный материал. С большим уважением к вам и вашим коллегам."Команда и участники курса активно поддержали благотворительную инициативу: все средства, вырученные с данного мероприятия, были направлены в Российский Красный Крест для поддержки пострадавших и родственников погибших в теракте в Крокус Сити Холле.Обучение завершилось выдачей сертификатов о повышении квалификации, подтверждающих профессиональное развитие участников и их готовность применять новые знания в практике. Стоит отметить, что данный курс не только способствовал повышению квалификации специалистов в области косметологии и лазерной эпиляции, но и подчеркнул важность социальной ответственности в профессиональном сообществе.