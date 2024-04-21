Обеспечены поставки защитных материалов для АРКТИК СПГ-2

просмотров: 102

Проект АРКТИК СПГ-2 технологически сложный и включает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа общей мощностью 19,8 млн тонн СПГ в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год и призван стать крупнейшим в мире.Основная задача материалов в проекте АРКТИК СПГ-2 — защитить металлоконструкции от агрессивных криогенных и огневых воздействий в арктических условиях.Подрядчик предоставил ряд защитных покрытий, основные из которых – ТРИОКОР ЦИНК 1700, ТРИОКОР МАСТИК 4500, ТРИОКОР ФИНИШ 5500, ТРИОКОР РВС 9510, ТРИОКОР НС 4511, ТРИОКОР АБРАЗИВ 4400, ТРИОТЕМП 400, ТРИОТЕМП 600, ТРИОФЛЕЙМ ЕР 8800. Материалы призваны обеспечить защиту металлоконструкций в условиях углеводородного режима пожара, проливов криогенных сред и струйного горения.В феврале 2023 года 6 антикоррозионных систем вошли в Реестр поставщиков Проекта "АРКТИК СПГ 2": 3 системы для углеродистой стали и 3 системы для нержавеющей стали на основе продуктовых линеек ТРИОКОР и ТРИОТЕМП. Для проекта разработано строение системы покрытий для крио- и огнезащиты на основе ТРИОФЛЕЙМ ЕР 8800, выдерживающее, в том числе, струйное горение природного газа под высоким давлением.Специально для АРКТИК СПГ-2 в мае 2023 года в сотрудничестве с МЧС России проведены испытания образцов на стойкость к криогенным и огневым воздействиям по международным стандартам ISO 20088 и ISO 22899. Подобные испытания в России еще не проводились, а необходимые материалы поставляли зарубежные производители покрытий. За ходом проведения испытаний наблюдали иностранные эксперты и по результатам испытаний было зафиксировано полное соответствие технической подготовки испытательных стендов, а также успешное прохождение всех тестов системами покрытий.