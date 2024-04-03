Промышленные винтовые компрессоры для чистого производства

3 апреля 2024 СРЕДА
Новости
20:09 | 03 апреля
Более 600 преподавателей и сотрудников СГУ прошли программы по повышению квалификации
18:00 | 03 апреля
На занятии Педагогического класса СГУ говорили о школе будущего
17:00 | 03 апреля
Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения бдительности
16:00 | 03 апреля
Региональный сосудистый центр Балаковской городской клинической больницы отлаживает систему взаимодействия с соседними районами
15:00 | 03 апреля
Саратовская область вошла в топ 5 регионов по реализации федерального проекта «Чистая вода»
14:00 | 03 апреля
Замминистра обороны России Виктор Горемыкин провел личный прием военнослужащих и членов семей в Саратове и наградил отличившихся при выполнении боевых задач в зоне СВО
13:00 | 03 апреля
У тюльпанной степи на берегу реки Мечетка появилась охранная зона
12:00 | 03 апреля
В Год семьи в России объявлен грантовый конкурс «Центр новых возможностей»
11:00 | 03 апреля
Продолжается прием документов по федеральной программе «Земский учитель»
10:00 | 03 апреля
Студенты могут получить грант в размере 1 млн рублей на реализацию стартапа
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Промышленные винтовые компрессоры для чистого производства

Бизнес


Промышленный сжатый воздух – неотъемлемая часть практически любого производства, будь то пошив одежды или производство изделий из металла, изготовление мебели или промышленных станков. Производится сжатый воздух промышленными компрессорными установками.
Промышленные винтовые компрессоры для чистого производства

Самым распространенным типом оборудования для производства сжатого воздуха являются воздушные винтовые компрессоры, они способны обеспечивать постоянную, эффективную и высокопроизводительную подачу, способствуя бесперебойному функционированию промышленных процессов.

Спрос на энергоэффективные и надежные технологии для сжатия воздуха привел к росту популярности винтовых компрессоров. Они подходят как для крупномасштабных промышленных операций, так и для небольших станков и механизмов, поскольку имеют широкий диапазон мощностей для удовлетворения различных требований.

По типу винтовые компрессоры делятся на безмасляные и маслозаполненные. Винтовые компрессоры с впрыском масла занимают 75% мирового рынка, благодаря их широкому использованию в различных секторах. Безмасляные винтовые компрессоры работают без использования смазочного масла в камере сжатия. Эти компрессоры предпочтительны в тех случаях, когда жизненно важно поддерживать 100% чистоту воздуха или газа, например, в фармацевтической промышленности, производстве продуктов питания и напитков, электронике и других отраслях. Отсутствие масла в процессе сжатия снижает вероятность попадания масляных испарений в сжатый воздух или газ.

Есть нормативы международной организации по стандартизации, предусматривающие чистоту воздуха в производстве различных продуктов. Например, стандарт ISO 8573-1 (2010) утверждает, что в производстве упаковки для продуктов питания и лекарств используются воздушные безмасляные компрессоры. Они не производят выбросы масла, и уровень эмиссии по данной классификации соответствует «0».

Кроме самих продуктов, требующих «чистый» сжатый воздух, большинство упаковочных материалов для пищевой и фармацевтической промышленности производятся с учетом требований «0» класса, где важна абсолютная безопасность всех составляющих, так как упаковка взаимодействует с продуктом.

Классы сжатого воздуха

Существует 7 основных классов сжатого воздуха, которые распределяются по 3 типам загрязняющих веществ: примеси, влажность и вода, масло. К примесям относят пыль, трубную окалину, это удаляется с помощью фильтров. Влага и вода удаляется осушителями. Капли или испарения масла задерживаются коалесцирующими фильтрами для удаления масла.

Международная организация по стандартизации (ISO) 8573-1:2010 определяет классы качества воздуха, исходя из допустимого уровня загрязняющих веществ.

Класс воздуха «1» иногда называют “технически не содержит масла”, приемлемый.

В тех случаях, когда чистота воздуха критически важна — это класс «0», в котором самые строгие требования к наличию всех трех типов загрязняющих веществ. Именно для получения воздуха этого класса используются винтовые воздушные компрессоры безмасляного типа.