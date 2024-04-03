Промышленные винтовые компрессоры для чистого производства

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Самым распространенным типом оборудования для производства сжатого воздуха являются воздушные винтовые компрессоры, они способны обеспечивать постоянную, эффективную и высокопроизводительную подачу, способствуя бесперебойному функционированию промышленных процессов.Спрос на энергоэффективные и надежные технологии для сжатия воздуха привел к росту популярности винтовых компрессоров. Они подходят как для крупномасштабных промышленных операций, так и для небольших станков и механизмов, поскольку имеют широкий диапазон мощностей для удовлетворения различных требований.По типу винтовые компрессоры делятся на безмасляные и маслозаполненные. Винтовые компрессоры с впрыском масла занимают 75% мирового рынка, благодаря их широкому использованию в различных секторах. Безмасляные винтовые компрессоры работают без использования смазочного масла в камере сжатия. Эти компрессоры предпочтительны в тех случаях, когда жизненно важно поддерживать 100% чистоту воздуха или газа, например, в фармацевтической промышленности, производстве продуктов питания и напитков, электронике и других отраслях. Отсутствие масла в процессе сжатия снижает вероятность попадания масляных испарений в сжатый воздух или газ.Есть нормативы международной организации по стандартизации, предусматривающие чистоту воздуха в производстве различных продуктов. Например, стандарт ISO 8573-1 (2010) утверждает, что в производстве упаковки для продуктов питания и лекарств используются воздушные безмасляные компрессоры. Они не производят выбросы масла, и уровень эмиссии по данной классификации соответствует «0».Кроме самих продуктов, требующих «чистый» сжатый воздух, большинство упаковочных материалов для пищевой и фармацевтической промышленности производятся с учетом требований «0» класса, где важна абсолютная безопасность всех составляющих, так как упаковка взаимодействует с продуктом.Существует 7 основных классов сжатого воздуха, которые распределяются по 3 типам загрязняющих веществ: примеси, влажность и вода, масло. К примесям относят пыль, трубную окалину, это удаляется с помощью фильтров. Влага и вода удаляется осушителями. Капли или испарения масла задерживаются коалесцирующими фильтрами для удаления масла.Международная организация по стандартизации (ISO) 8573-1:2010 определяет классы качества воздуха, исходя из допустимого уровня загрязняющих веществ.Класс воздуха «1» иногда называют “технически не содержит масла”, приемлемый.В тех случаях, когда чистота воздуха критически важна — это класс «0», в котором самые строгие требования к наличию всех трех типов загрязняющих веществ. Именно для получения воздуха этого класса используются винтовые воздушные компрессоры безмасляного типа.