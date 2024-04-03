Нововведения в работе системы быстрых платежей для юрлиц с 1 апреля

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Главной «фишкой» бизнес-переводов через СБП станет возможность предпринимателей выполнять и получать оплату мгновенно в круглосуточном режиме, без выходных и праздников. Теперь им не нужно дожидаться понедельника, когда заработают банки, чтобы оплатить товар или услугу у контрагента.Во-вторых, благодаря автоматизации системы упрощается процесс формирования платежа. А значит, снижается вероятность ошибиться.Третье: платежное поручение представляет собой QR-код или ссылку. Перейдя по ней (или отсканировав код), клиент через свое банковское приложение просто делает платеж через СБП со своего бизнес-счета.Еще одним нюансом является комиссия: стоимость платежей определяется на стороне банков. Предполагается, что для большинства юрлиц переводы по СБП будут тарифицироваться, как и любые другие платежи: в рамках лимита – бесплатно, свыше – платно.«Мы запустили пилотные B2B-переводы по СБП между юрлицами еще в январе 2022 года. Тогда мы протестировали механизм, но к сегодняшнему дню требования к системе изменились. Поэтому сейчас банки дорабатывают инструментарий, чтобы запустить такие переводы к 1 апреля. Особенно полезным он должен стать для малого и микробизнеса, которые зачастую работают круглосуточно, без выходных и праздников», - пояснила директор Делобанка Ирина Кузьмина.