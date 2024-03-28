Гендиректором компании Globaltek Consulting стал Евгений Зотчик

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Стало известно о назначении Евгения Ивановича Зотчика генеральным директором компании Globaltek Consulting. Такое решение принято Советом директоров.Евгений Зотчик – подполковник юстиции, вышедший в отставку. Ранее он 27 лет служил в органах безопасности, имеет множество поощрений руководства Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ), а также награжден «Медалью Суворова». Во время работы получил значительный опыт в области борьбы с терроризмом, экономическими преступлениями и коррупцией, неоднократно участвовал в расследовании громких уголовных дел.Новый руководитель Globaltek поделился краткосрочными планами компании. Как отметил Евгений Зотчик, в сфере высокотехнологичных продуктов очень быстро меняются запросы, поэтому необходимо провести реорганизацию Globaltek Consulting с целью усилить ее адаптированность и динамизм. Будет уделено повышенное внимание проблемам экологии, особенно устранению последствий техногенных аварий, которые приводят к загрязнению почвы и атмосферы.Globaltek Consulting уже 13 лет успешно развивается в сегменте лоббирования и продвижения интересов среднего и малого бизнеса. В числе ее специалистов есть немало тех, кто получил опыт работы во времена зарождения кооперативного движения в СССР. Компания, учитывая стремительные перемены в бизнесе, делает все возможное для развития своих сотрудников и повышения их квалификации.