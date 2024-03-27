27 марта 2024 СРЕДА
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Артем Шабанов назначен коммерческим директором девелопера Dukley (Черногория)

Бизнес
Артем Шабанов назначен коммерческим директором девелопера Dukley (Черногория)


Ex-руководитель отдела аудита в ГК «Эталон» стал коммерческим директором в офисе девелоперской компании Dukley: застройщика, входящего в топ-3 девелоперов элитной недвижимости Черногории по объемам строительства и продаж. В компании Dukley Артем Шабанов займется управлением продажами и маркетингом, реализацией коммерческих стратегий девелопера и запуском новых проектов.

Артем Шабанов получил два высших образования в РУДН им. Мориса Тореза и РАНХиГС по специальностям мировая экономика и реклама, а также маркетинг недвижимости. До прихода в Dukley Артем Шабанов более 14 лет работал в российских и международных компаниях. Свою карьеру он начинал с позиций менеджера по рекламе в концерне Ford, компании Mobis, где работал с брендами Hyundai и KIA. Опыт Артема в недвижимости сосредоточен на руководящих позициях в таких компаниях, как «Садовое Кольцо», «Лидер-Инвест» и «Эталон». До переезда в Черногорию Артем Шабанов на протяжении трех лет возглавлял отдел операционного контроля (аудита) в ГК «Эталон», где отвечал за контроль исполнения бизнес-процессов коммерческой деятельности и работу с тендерами в сфере маркетинга и рекламы.

В компании Dukley Артем Шабанов осуществляет комплексное управление продажами и маркетингом. Сегодня в активной стадии реализации у застройщика находится три гостиничных и жилых проекта элит-класса: клубный дом The Dreams by Dukley в Тивате, гостиничный комплекс Mountain Retreat на горнолыжном курорте Колашин и пентхаусы SkyLofts в действующем курортном комплексе Harmonia в Будве, на побережье Адриатического моря. В портфеле компании – 205 элитных резиденций, 43 апартамента, три действующих отеля и шесть ресторанов класса люкс. Отличительной особенностью проектов Dukley является действующая программа гарантированной доходности 6% годовых, которая доступна собственникам, реализующим курортную недвижимость в аренду.