27 марта 2024 СРЕДА
Новости
18:00 | 27 марта
В Нижнем Новгороде завершился Суперфинал турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди команд образовательных организаций среднего профессионального образования
17:00 | 27 марта
Инвестиции в промышленность Саратовской области достигли рекордных 96,9 млрд рублей
16:00 | 27 марта
В рамках интеллектуальной олимпиады ПФО саратовские студенты соревновались в управлении БПЛА
15:00 | 27 марта
В День космонавтики для жителей региона пройдут бесплатные экскурсии в Парке покорителей космоса
14:00 | 27 марта
С начала года «мобильные» бригады доставили на плановую диспансеризацию 3,5 тысячи жителей региона
13:00 | 27 марта
27 марта в Саратове вручат «Золотого Арлекина»
12:00 | 27 марта
На выставке «Россия» гости стенда Саратовской области увидят оперу и балет старейшего театра региона
11:00 | 27 марта
Энгельсских читателей ждет около 3 тыс. новых книг
10:25 | 27 марта
В Саратове будет воссоздан Педагогический институт
10:00 | 27 марта
В Хвалынском районе построили мастерскую для техники и зерносклад
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Маслостанция 2НЭЭ25-12И40Т1: заказ для «ЦКТИ-ВИБРОСЕЙСМ» выполнила ГК «70Мпа-инжиниринг»

Бизнес

По заказу ООО «ЦКТИ-ВИБРОСЕЙСМ» группа компаний «70Мпа-инжиниринг» разработала маслостанцию 2НЭЭ25-12И40Т1 для стенда испытания пружин. В настоящее время компания завершает процесс производства дополнительной оснастки.

Маслостанция 2НЭЭ25-12И40Т1: заказ для «ЦКТИ-ВИБРОСЕЙСМ» выполнила ГК «70Мпа-инжиниринг»

Новая маслостанция – не первый заказ, выполненный «70Мпа-инжиниринг» для «ЦКТИ-ВИБРОСЕЙСМ» (Санкт-Петербург), которая работает в сфере обеспечения надежности атомных и тепловых электростанций, объектов химической, нефтяной и тяжелой индустрии. «ЦКТИ-ВИБРОСЕЙСМ» разрабатывает технологии защиты от динамических воздействий природного и техногенного характера (землетрясения, цунами, взрывы, падение самолетов), а также вредных вибраций (гидро- и паровые удары, резонансные явления).

Маслостанция 2НЭЭ25-12И40Т1: заказ для «ЦКТИ-ВИБРОСЕЙСМ» выполнила ГК «70Мпа-инжиниринг»

«За последние полгода для этого заказчика были разработаны, произведены и модернизированы несколько устройств, которые дополняют друг друга, – пояснил Николай Щеглов, руководитель группы компаний «70Мпа-инжиниринг». – Летом прошлого года были спроектированы по ТЗ заказчика стенд для испытания статических нагрузок и маслостанция с уникальным набором характеристик. Затем создан вибронагружатель к этому стенду. Заказчик постоянно модернизирует свое оборудование, поэтому разработки продолжаются непрерывно».

В самом начале 2024 года компания «70Мпа-инжиниринг» произвела по ТЗ Заказчика еще одну маслостанцию, уже для испытания пружин. Сейчас заканчивается разработка оснастки для нее.