Pruffme представила новый инструмент для командной работы – аудиосвязь

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Pruffme — это не только онлайн-доска, но и сервис для видеосвязи. И эти два продукта отлично работают в связке, но разработчики решили ещё сильнее упростить коммуникацию при работе на доске и первыми на российском рынке сделали аудиосвязь внутри неё. Это удобно, когда вы работаете, например, с коллегами над проектом, и вам нужно быстро обсудить вопрос голосом. Раньше для этого нужно было потратить пару минут и создать видеовстречу, а теперь можно одним кликом включиться в разговор.Аудиосвязь уже доступна в облачной версии доски Pruffme — разговаривайте всей командой, ограничений по количеству человек нет. Для коробки, по словам разработчиков, функция появится в ближайший месяц.Онлайн-платформа Pruffme разрабатывает свою доску уже с 2020 года. А в последний год особенно усиленно работает над тем функционалом, который помогает российскому бизнесу плавно перейти с популярной зарубежной доски Miro на отечественное решение. За прошедшие полгода на сервисе появились:on-premise решение, чтобы развернуть доску на своих серверах, контролировать нагрузки и не переживать за безопасность данных;API-методы для подключения к таск-трекинговым системам, используемым внутри компании;автоматический импорт досок c Miro на Pruffme, который позволяет сохранить контент и не тратить время на ручной перенос;единый вход (AD и SS0) для сотрудников, чтобы не создавать и не запоминать множество логинов и паролей;управление доступом, с помощью которого можно контролировать права участников доски (деление на команды и проекты);адаптация под тачпады, чтобы можно было работать комфортно и без мыши, а если с мышью, то управление будет таким же, как и в Miro;экспорт в PDF, чтобы сохранять результаты работы на доске и использовать их в отчетах и презентациях.Большой фокус команда разработки досок делает на то, чтобы проектным и продуктовым командам, Agile и Scrum-специалистам, маркетологам и UX-дизайнерам, архитекторам бизнес-процессов было комфортно работать как в синхронном, так и в асинхронном формате. Для этого сервис увеличил пространство и отлично поработал над оптимизацией, выпустил в релиз фреймы и довел до совершенства логику работы на слайдах — разные команды могут работать на одной доске, но на разных слайдах, чтобы не мешать друг другу. Например, отдел маркетинга может продумывать план продвижения нового продукта на одном слайде, а разработчики – строить дорожную карту на другом, при этом вся информация по продукту будет в одном месте.В 2023 году на сервисе Pruffme больше 15 тыс. пользователей создали 83 тыс. досок. И это только начало — у онлайн-платформы большие планы на развитие продукта для российского бизнеса.Например, в этом году собираются завершить работы над кабинетом администратора и системой логирования, чтобы управлять и контролировать все созданные сотрудниками доски внутри закрытого контура компании. Также разрабатывается канбан-доска с карточками задач, чтобы визуально отслеживать статус задач, исполнителя и прочую полезную информацию по проекту; обновлённые интеллект-карты с автоматическим выравниванием объектов; инструменты для покер-планирования (Poker Planning); приватный режим, история изменения и бэкап доски.Командой ведутся продуктовые исследования в области актуальности и возможности применения искусственного интеллекта (AI) на доске. Более подробную информацию можно узнать на персональных демо и консультациях по продуктам в онлайн- и офлайн-формате.