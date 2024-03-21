21 марта 2024 ЧЕТВЕРГ
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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CLT Development и АРХИWOOD объявили о начале сборки CLT-дома

Бизнес
CLT Development и АРХИWOOD объявили о начале сборки CLT-дома


Компания CLT Development, входящая в Группу АФК “Система”, и компания АРХИWOOD в конце прошлого года подписали соглашение о сотрудничестве, нацеленное на совместную реализацию проектов в области деревянного домостроения в России. Стороны объединят свои усилия в строительстве объектов с использованием технологий CLT (многослойные клееные деревянные панели) и КДК (клееные деревянные конструкции).

TRINITY АРХИWOOD – это авторская коллекции быстровозводимых домов, созданных с применением новейших европейских технологий из экологичных материалов. Современные загородные проекты, созданные с бережным отношением к природе и с использованием самых высоких технологий.

TRINITY CLT - проект двухэтажного дома с приватной террасой и эксплуатируемой кровлей, которая может служить дополнительной зоной отдыха. На выставочной площадке в пос. Переделки представлены проекты площадью от 92 до 150 м2, в которых есть только самое необходимое. Главное в них – это полное единение с природой, натуральные материалы и панорамные окна. Каждый проект – яркий пример тесного взаимодействия с окружающей природой и рационального использования квадратных метров и материалов.

Всё сделано максимально рационально. Это компактные дома, но в каждом есть то, что действительно необходимо для комфортной жизни и отдыха: террасы, уютные спальни, панорамные окна и, конечно же, сауна. Благодаря естественным фактурам и простым очертаниям эти дома буквально растворяются в ландшафте и «впускают» природу внутрь.

CLT (CROSS LAMINATED TIMBER) — это высокотехнологичная монолитная конструкционная строительная панель из древесины с уникальными свойствами. Панели CLT обладают непревзойденными качествами: экономичностью, экологичностью, архитектурной адаптивностью и безопасностью использования. CLT домостроение уже зарекомендовало себя во всем мире (в мировой практике технология применяется уже около 25 лет) как высокотехнологичная альтернатива традиционным форматам.