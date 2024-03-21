CLT Development и АРХИWOOD объявили о начале сборки CLT-дома

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Компания CLT Development, входящая в Группу АФК “Система”, и компания АРХИWOOD в конце прошлого года подписали соглашение о сотрудничестве, нацеленное на совместную реализацию проектов в области деревянного домостроения в России. Стороны объединят свои усилия в строительстве объектов с использованием технологий CLT (многослойные клееные деревянные панели) и КДК (клееные деревянные конструкции).TRINITY АРХИWOOD – это авторская коллекции быстровозводимых домов, созданных с применением новейших европейских технологий из экологичных материалов. Современные загородные проекты, созданные с бережным отношением к природе и с использованием самых высоких технологий.TRINITY CLT - проект двухэтажного дома с приватной террасой и эксплуатируемой кровлей, которая может служить дополнительной зоной отдыха. На выставочной площадке в пос. Переделки представлены проекты площадью от 92 до 150 м2, в которых есть только самое необходимое. Главное в них – это полное единение с природой, натуральные материалы и панорамные окна. Каждый проект – яркий пример тесного взаимодействия с окружающей природой и рационального использования квадратных метров и материалов.Всё сделано максимально рационально. Это компактные дома, но в каждом есть то, что действительно необходимо для комфортной жизни и отдыха: террасы, уютные спальни, панорамные окна и, конечно же, сауна. Благодаря естественным фактурам и простым очертаниям эти дома буквально растворяются в ландшафте и «впускают» природу внутрь.CLT (CROSS LAMINATED TIMBER) — это высокотехнологичная монолитная конструкционная строительная панель из древесины с уникальными свойствами. Панели CLT обладают непревзойденными качествами: экономичностью, экологичностью, архитектурной адаптивностью и безопасностью использования. CLT домостроение уже зарекомендовало себя во всем мире (в мировой практике технология применяется уже около 25 лет) как высокотехнологичная альтернатива традиционным форматам.