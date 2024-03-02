Асбестовые ботинки в тренде: ожидается рост на рынках Индии и Китая

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В 2024 году ожидается рост рынка асбестовой обуви. Об этом сообщает в своем исследовании портал Prof Research. Обувь, изготовленная из минерального волокна, демонстрирует рост последние три года после существенного падения в 2020 году. Специалисты в отрасли предполагают, что в нынешнем году показатели превысят значения 2019 года, таким образом показав увеличение объема производства продукции.Асбестовая обувь используется в качестве индивидуальных мер защиты от жара и химического воздействия в промышленности Индии и Китая. Главными поставщиками продукции выступают индийские компании. Также производят асбестовую обувь и в Китае. Согласно мнению ресурса Advanced Market Analytics, в ближайшие годы ожидается повышение спроса на асбестовую обувь в машиностроении, производстве металла и различных промышленных химикатов.Среди ключевых преимуществ асбестовой обуви специалисты выделяют совокупность её свойств при доступности для развивающихся стран. Асбестовое волокно выдерживает экстремально высокие температуры (хризотиловый асбест не горит при нагреве 1500°С), при этом обладая низкой теплопроводностью. Также асбест является диэлектриком, т.е. не проводит электрический ток. Его структура позволяет создавать ткань и композитные материалы, не прибегая к сложным многоступенчатым процедурам, при этом соответствуя нормам безопасности для готовых изделий. В Индии асбестовые ботинки применяются для защиты работников в сталелитейных цехах, зонах повышенной термической нагрузки и как элемент снаряжения для сварщиков.В производстве асбестовой обуви используется хризотиловый асбест — на сегодняшний день единственный вид асбеста, разрешенный к использованию. Главным поставщиком данного вида волокна является Российская Федерация, на территории которой работают два из трех крупнейших хризотилодобывающих комбината. В России из хризотилового асбеста в основном производят строительные материалы (шифер, трубы, фасадные плиты, сайдинг и т.д.), теплоизоляционные материалы, сальники и набивки для нагревающихся деталей механизмов, добавки для укрепления дорожного полотна и многое другое. Всего из хризотилового волокна производят более 300 видов промышленных изделий.