Асбестовые ботинки в тренде: ожидается рост на рынках Индии и Китая
В 2024 году ожидается рост рынка асбестовой обуви. Об этом сообщает в своем исследовании портал Prof Research. Обувь, изготовленная из минерального волокна, демонстрирует рост последние три года после существенного падения в 2020 году. Специалисты в отрасли предполагают, что в нынешнем году показатели превысят значения 2019 года, таким образом показав увеличение объема производства продукции.
Асбестовая обувь используется в качестве индивидуальных мер защиты от жара и химического воздействия в промышленности Индии и Китая. Главными поставщиками продукции выступают индийские компании. Также производят асбестовую обувь и в Китае. Согласно мнению ресурса Advanced Market Analytics, в ближайшие годы ожидается повышение спроса на асбестовую обувь в машиностроении, производстве металла и различных промышленных химикатов.
Среди ключевых преимуществ асбестовой обуви специалисты выделяют совокупность её свойств при доступности для развивающихся стран. Асбестовое волокно выдерживает экстремально высокие температуры (хризотиловый асбест не горит при нагреве 1500°С), при этом обладая низкой теплопроводностью. Также асбест является диэлектриком, т.е. не проводит электрический ток. Его структура позволяет создавать ткань и композитные материалы, не прибегая к сложным многоступенчатым процедурам, при этом соответствуя нормам безопасности для готовых изделий. В Индии асбестовые ботинки применяются для защиты работников в сталелитейных цехах, зонах повышенной термической нагрузки и как элемент снаряжения для сварщиков.
В производстве асбестовой обуви используется хризотиловый асбест — на сегодняшний день единственный вид асбеста, разрешенный к использованию. Главным поставщиком данного вида волокна является Российская Федерация, на территории которой работают два из трех крупнейших хризотилодобывающих комбината. В России из хризотилового асбеста в основном производят строительные материалы (шифер, трубы, фасадные плиты, сайдинг и т.д.), теплоизоляционные материалы, сальники и набивки для нагревающихся деталей механизмов, добавки для укрепления дорожного полотна и многое другое. Всего из хризотилового волокна производят более 300 видов промышленных изделий.
*Данный материал не является инвестиционной рекомендацией.