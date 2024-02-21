Новый этап развития НПО «Альтернатива»

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Научно-производственное объединение «Альтернатива» занимается разработкой и производством микробиологических экспресс-тестов для различных отраслей промышленности. Изделия под торговой маркой «Петритест» появились на рынке в 2016 году, когда практически вся пищевая промышленность пользовалась импортными тестами. Уже тогда «Петритесты» успешно конкурировали с зарубежными производителями, активно сотрудничали с малым и средним бизнесом».Сегодня научно-производственное объединение не только расширило ассортимент выпускаемой продукции, но и рынки сбыта. Теперь, помимо пищевой промышленности, экспресс-тесты «Петритест» используют предприятия нефтегазовой отрасли, производители косметической продукции и бытовой химии, ветеринарные лаборатории, станции водоподготовки и водоканалы. Компания развивает партнерские отношения с Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией, Беларусью. Продукция НПО «Альтернатива» применяется в процессах производственного контроля в системе пищевой безопасности ХАССП.Одним из значимых для компании событий стало получение Свидетельства об аттестации методики измерений счетной концентрации микроорганизмов с применением микробиологических подложек «Петритест». Это означает, что методика измерений соответствует метрологическим требованиям, указанным в ФЗ-102 «Об обеспечении единства измерений».«Теперь любая аккредитованная лаборатория может внести нашу методику в область аккредитации и пользоваться «Петритестами», — сообщили эксперты научно-производственного объединения. — Как правило, аккредитованные лаборатории присутствуют на любом крупном промышленном предприятии, а также на всех станциях водоподготовки, водоотведения, водоканалах».