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О запуске собственного YouTube-канала объявил бренд одежды +size Mono-Stil

Бизнес


Mono-Stil — один из первых магазинов женской одежды +size в России с собственным дизайном и производством запустил свой канал на YouTube с видео и подкастами на актуальные темы.

Елена Мельник, стилист, модный московский дизайнер, основатель компании Mono-Stil вместе с приглашенными гостями поднимают насущные вопросы девушек размера +size.

Яркие ролики посвящены как модным новинкам на любой сезон, так и ревизии гардероба с выявлением ошибок, допущенных при покупке вещей, а также сопутствующим советам специалистов. Например, одни из последних рекомендаций касаются новогодних нарядов, где на выбор представлено целых девять незабываемых образов.

Среди коротких, но информативных клипов можно найти и те, что содержат лайфхаки. Например, как «похудеть» с помощью одежды. Зрительницам раскрыли секреты корректировки фигуры благодаря фактуре и плотности ткани, правильно расставленным цветовым акцентам, V-образным вырезам, асимметрии, пропорциональным аксессуарам.

Пожалуй, редкий контент о моде обходится без знаменитостей. Так, звездой одного из выпусков стала стилист Первого канала и передачи «Модный приговор» Эльвира Гимадуллина. Подписчики смогли оценить образы, подобранные героями самостоятельно и с профессионалом.

И это далеко не вся информация, представленная Mono-Stil в новом формате. Бренд публикует съемки с закрытых показов, истории успеха своей создательницы Елены Мельник.

Кроме этого, у Mono-Stil есть «Plus size подкаст». Через призму реальных историй авторы канала при поддержке экспертов рассказывают о стереотипах, с которыми сталкиваются люди plus size, РПП, хирургических вмешательствах. Собеседники поднимают и другие вопросы, даже деликатные, такие как отношение к сексу. Или более приземленные, скажем, способы сделать идеальные фотографии.

«Решение создать «Plus size подкаст» возникло ввиду ошибочных рассуждений на тему +size. Да, бодипозитив учит принимать себя и любить свое тело, но вместе с тем не стоит забывать, что лишний вес может быть причиной многих проблем со здоровьем, — комментирует Елена Мельник. — Вместе с тем неправильно судить о человеке по цифре на весах или размеру его одежды. На наши передачи мы приглашаем людей, которые ощутили на себе давление общества, прошли через буллинг, столкнулись с проблемами реализации (скажем, получили отказ в приеме на работу). Одновременно ставим в пример тех, кто несмотря на все эти сложности добился успеха и теперь старается помочь «коллегам по цеху». Планируем развиваться дальше, продолжать обсуждать серьезные вопросы. Шоу можно воспринимать как некий мотивирующий сериал. К счастью, люди с теми или иными особенностями сейчас в фокусе внимания окружающих, общественных организаций и СМИ. Пора принять наши различия и избавиться от предрассудков по этому поводу».