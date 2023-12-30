О запуске партнерства с маркетплейсом Альфа-Маркет объявил онлайн-гипермаркет HOLODILNIK. RU

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Фирменные витрины HOLODILNIK. RU давно представлены на ведущих маркетплейсах, включая Озон, Яндекс Маркет и МегаМаркет. Работа через партнерские торговые площадки позволяет не только нарастить оборот, но и привлечь новых лояльных пользователей.«Мы рады старту сотрудничества с Альфа-Банком, мы верим, что подобные интеграции позволяют лидерам различных индустрий создавать или расширять собственные экосистемы и, в конечном итоге, улучшать пользовательский опыт», — прокомментировал руководитель департамента развития партнерских программ HOLODILNIK. RU Алексей Хныков.