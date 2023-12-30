30 декабря 2023 СУББОТА
Новости
22:33 | 29 декабря
Передвижной выставочный проект, посвященный С.В. Рахманинову, продолжит свою работу
12:00 | 29 декабря
Развивать туризм в Саратовской области станет еще проще
11:00 | 29 декабря
Предприниматели приглашаются к участию в конкурсе российских брендов
10:00 | 29 декабря
Лидер саратовских «Офицеров России» получил высокую оценку на федеральном уровне за помощь участникам СВО
09:00 | 29 декабря
В Саратовской области стартовала предновогодняя донорская акция
18:00 | 28 декабря
В Саратовской области газифицировали храм XIX века
17:35 | 28 декабря
В Питерке завершается строительство новой поликлиники
17:00 | 28 декабря
Всероссийская акция «Новый год в каждый дом»: студенты помогли с ремонтом квартиры матери бойца, находящегося в зоне СВО
16:00 | 28 декабря
Министр подарил юному саратовцу экскурсию на Балаковскую АЭС
14:57 | 28 декабря
Саратовские общественники и эксперты оценили подготовку к президентским выборам
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О запуске партнерства с маркетплейсом Альфа-Маркет объявил онлайн-гипермаркет HOLODILNIK. RU

Бизнес

Онлайн-гипермаркет электроники и бытовой техники HOLODILNIK. RU объявил о запуске партнерства с Альфа-Маркет, новым покупательским сервисом от Альфа-Банка.


Фирменные витрины HOLODILNIK. RU давно представлены на ведущих маркетплейсах, включая Озон, Яндекс Маркет и МегаМаркет. Работа через партнерские торговые площадки позволяет не только нарастить оборот, но и привлечь новых лояльных пользователей.

«Мы рады старту сотрудничества с Альфа-Банком, мы верим, что подобные интеграции позволяют лидерам различных индустрий создавать или расширять собственные экосистемы и, в конечном итоге, улучшать пользовательский опыт», — прокомментировал руководитель департамента развития партнерских программ HOLODILNIK. RU Алексей Хныков.