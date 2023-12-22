Поддержали все уровни власти и все получилось!
Гендиректор АО «СИС» Александр Жималов о спасении производства
АО «Саратовский институт стекла» (СИС, входит в ГК «Нарат») заключил мировое соглашение с кредиторами - 1,45 млрд за 79 месяцев. Институт благодарит всех участвовавших в сохранении производства, разработок и рабочих мест: спикера Госдумы Вячеслава Володина, губернатора Романа Бусаргина, зампреда Михаила Торгашина, правительство Саратовской области в целом и, конечно же, не отвернувшихся от нас партнеров.
В 2019 году над нами нависла угроза банкротства и последующего закрытия. Сложности возникли после проведения в 2018 году реконструкции линии по производству флоат-стекла, связанную с планируемым производством специального стекла с высокими прочностными характеристиками для нужд оборонной промышленности.
В связи с задержкой оформления кредита, к моменту его подписания цены на многие материалы, в том числе и огнеупорные материалы повысились. Это вынудило нас приобрести отечественные огнеупоры, которые создали проблему с качеством выпускаемого стекла. В итоге нам не удалось выйти на запланированный уровень производства и вовремя расплатиться с кредиторами — государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» и ПАО «Промсвязьбанк». Дополнительно образовались долги за электричество и газ.
Бросили все силы, чтобы сохранить производство. Но один из кредиторов все же подал на банкротство.
В октябре 2020 года у нас ввели наблюдение. Через год процедура закончилась. Мы оказались на развилке — либо конкурсное производство, что неизбежно привело бы к закрытию, либо внешнее управление и заключение мирового соглашения.
Осенью 2021 года мы, вместе с чиновниками, депутатами всех уровней — проводили совещания с кредиторами. Обсуждали возможности сохранения института — производство, разработки, рабочие места. Резонанс привлек внимание даже спикера Государственной думы. Вячеслав Викторович Володин приехал к нам, поговорил с работниками, осмотрел площадки и пришел к выводу, что СИС необходимо сохранить, пообещал сделать все возможное. Тогда создали рабочую группу, начали обсуждать условия мирового соглашения.
К этому моменту мы провели ремонтные работы на стекловаренной печи по замене дефектных огнеупоров качественными импортными огнеупорами, что позволило выйти на планируемый уровень производства стекла по качеству и количеству. Подготовили финансовую модель развития, стали расплачиваться с долгами.
Самое главное — люди, более 600 человек не лишились работы. Мы
справились, но без помощи это было бы невозможно. Коллектив СИС выражает огромную благодарность спикеру Госдумы Вячеславу Володину, губернатору Роману Бусаргину, министерству промышленности и энергетики региона, главе ведомства Михаилу Торгашину, а также поддержавшему нас партнеру — директору ООО «Каменская стекольная компания» Юрию Мезенцеву.
АО «Саратовский институт стекла» (СИС, входит в ГК «Нарат») заключил мировое соглашение с кредиторами - 1,45 млрд за 79 месяцев. Институт благодарит всех участвовавших в сохранении производства, разработок и рабочих мест: спикера Госдумы Вячеслава Володина, губернатора Романа Бусаргина, зампреда Михаила Торгашина, правительство Саратовской области в целом и, конечно же, не отвернувшихся от нас партнеров.
В 2019 году над нами нависла угроза банкротства и последующего закрытия. Сложности возникли после проведения в 2018 году реконструкции линии по производству флоат-стекла, связанную с планируемым производством специального стекла с высокими прочностными характеристиками для нужд оборонной промышленности.
В связи с задержкой оформления кредита, к моменту его подписания цены на многие материалы, в том числе и огнеупорные материалы повысились. Это вынудило нас приобрести отечественные огнеупоры, которые создали проблему с качеством выпускаемого стекла. В итоге нам не удалось выйти на запланированный уровень производства и вовремя расплатиться с кредиторами — государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» и ПАО «Промсвязьбанк». Дополнительно образовались долги за электричество и газ.
Бросили все силы, чтобы сохранить производство. Но один из кредиторов все же подал на банкротство.
В октябре 2020 года у нас ввели наблюдение. Через год процедура закончилась. Мы оказались на развилке — либо конкурсное производство, что неизбежно привело бы к закрытию, либо внешнее управление и заключение мирового соглашения.
Осенью 2021 года мы, вместе с чиновниками, депутатами всех уровней — проводили совещания с кредиторами. Обсуждали возможности сохранения института — производство, разработки, рабочие места. Резонанс привлек внимание даже спикера Государственной думы. Вячеслав Викторович Володин приехал к нам, поговорил с работниками, осмотрел площадки и пришел к выводу, что СИС необходимо сохранить, пообещал сделать все возможное. Тогда создали рабочую группу, начали обсуждать условия мирового соглашения.
К этому моменту мы провели ремонтные работы на стекловаренной печи по замене дефектных огнеупоров качественными импортными огнеупорами, что позволило выйти на планируемый уровень производства стекла по качеству и количеству. Подготовили финансовую модель развития, стали расплачиваться с долгами.
Самое главное — люди, более 600 человек не лишились работы. Мы
справились, но без помощи это было бы невозможно. Коллектив СИС выражает огромную благодарность спикеру Госдумы Вячеславу Володину, губернатору Роману Бусаргину, министерству промышленности и энергетики региона, главе ведомства Михаилу Торгашину, а также поддержавшему нас партнеру — директору ООО «Каменская стекольная компания» Юрию Мезенцеву.