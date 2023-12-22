Поддержали все уровни власти и все получилось!

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АО «Саратовский институт стекла» (СИС, входит в ГК «Нарат») заключил мировое соглашение с кредиторами - 1,45 млрд за 79 месяцев. Институт благодарит всех участвовавших в сохранении производства, разработок и рабочих мест: спикера Госдумы Вячеслава Володина, губернатора Романа Бусаргина, зампреда Михаила Торгашина, правительство Саратовской области в целом и, конечно же, не отвернувшихся от нас партнеров.В 2019 году над нами нависла угроза банкротства и последующего закрытия. Сложности возникли после проведения в 2018 году реконструкции линии по производству флоат-стекла, связанную с планируемым производством специального стекла с высокими прочностными характеристиками для нужд оборонной промышленности.В связи с задержкой оформления кредита, к моменту его подписания цены на многие материалы, в том числе и огнеупорные материалы повысились. Это вынудило нас приобрести отечественные огнеупоры, которые создали проблему с качеством выпускаемого стекла. В итоге нам не удалось выйти на запланированный уровень производства и вовремя расплатиться с кредиторами — государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» и ПАО «Промсвязьбанк». Дополнительно образовались долги за электричество и газ.Бросили все силы, чтобы сохранить производство. Но один из кредиторов все же подал на банкротство.В октябре 2020 года у нас ввели наблюдение. Через год процедура закончилась. Мы оказались на развилке — либо конкурсное производство, что неизбежно привело бы к закрытию, либо внешнее управление и заключение мирового соглашения.Осенью 2021 года мы, вместе с чиновниками, депутатами всех уровней — проводили совещания с кредиторами. Обсуждали возможности сохранения института — производство, разработки, рабочие места. Резонанс привлек внимание даже спикера Государственной думы. Вячеслав Викторович Володин приехал к нам, поговорил с работниками, осмотрел площадки и пришел к выводу, что СИС необходимо сохранить, пообещал сделать все возможное. Тогда создали рабочую группу, начали обсуждать условия мирового соглашения.К этому моменту мы провели ремонтные работы на стекловаренной печи по замене дефектных огнеупоров качественными импортными огнеупорами, что позволило выйти на планируемый уровень производства стекла по качеству и количеству. Подготовили финансовую модель развития, стали расплачиваться с долгами.Самое главное — люди, более 600 человек не лишились работы. Мысправились, но без помощи это было бы невозможно. Коллектив СИС выражает огромную благодарность спикеру Госдумы Вячеславу Володину, губернатору Роману Бусаргину, министерству промышленности и энергетики региона, главе ведомства Михаилу Торгашину, а также поддержавшему нас партнеру — директору ООО «Каменская стекольная компания» Юрию Мезенцеву.