Банкротство вдребезги, предприятию —жить

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Причины банкротства носили объективный характер.В 2013 году институт начал наращивать производство—потребовалась масштабная реконструкция и, соответственно, ее финансирование.К 2017 году ресурс старой стекловаренной печи многократно выработан, а ее дальнейшая эксплуатация могла привести к аварии, требовалось срочно приступить к реализации инвестиционного проекта. При поддержке правительства Саратовской области и регионального министерства промышленности удалось договориться с ГКР «ВЭБ.РФ» о предоставлении кредитных средств.Финансовые вложения в проект по строительству и реконструкции стекловаренной печи, производительностью 350 тонн стекла в сутки, из качественных материалов и комплектующих, оценивались в сумме 1 421 130 922,0 рублей. Основная доля затрат приходилась на закупку огнеупора для стекловаренной печи и ванны расплава у ведущих иностранных фирм, с которыми были оформлены договорные отношения.В 2017-м ГКР «ВЭБ.РФ» предоставила СИС в качестве инвестиционного кредита 820 млн. руб. на следующих условиях: 14,5% годовых, срок - семь лет, погашение процентов и тела кредита сразу после пуска линии. К тому моменту у предприятия уже имелся оборотный кредит в сумме 300 млн. руб. от ПАО АКБ «Связь-Банк», который перешел после слияния кредитных организаций в ПАО «Промсвязьбанк».За длительный период согласования предоставления кредитной линии с ГКР «ВЭБ.РФ», цены на огнеупорный кирпич, иные материалы, оборудование существенно выросли и полученных денежных средств не хватило на приобретение высококачественных материалов. В частности, предприятию пришлось закупать огнеупоры российского производства.Использование при строительстве стекловаренной печи огнеупоров более низкого качества привело к выгоранию кладки и, как следствие, высокой доле брака в выпускаемой продукции. Соответственно, выручки предприятия стало недостаточно для обслуживания значительного объема привлеченных кредитных средств, а предприятие стало отвечать признаку неплатежеспособности.По информации, полученной от АО «СИС», совокупные финансовые вложения в реконструкцию стекловаренной печи составили за 2017-2022 гг. - 2262,0 млн.руб., в том числе: привлеченные кредитные средства (от ГКР «ВЭБ.РФ» и ПАО «Промсвязьбанк») - 1143,0 млн.руб., а собственные вложения - 1119,0 млн.руб. Таким образом, доля собственных вложений предприятия составила 49,5% от величины совокупных инвестиций.По результатам анализов (финансового состояния должника, совершенных сделок, возможности восстановления платежеспособности АО «СИС»), выполненных профессиональным временным управляющим должником, представленным в суд, сделаны следующие выводы:- должник в преддверии банкротства не предпринимал каких-либо противоправных действий, направленных на вывод своих активов. Не установлены сделки, подлежащие оспариванию;- причиной банкротства стали объективные и непредвиденные обстоятельства;- отсутствуют признаки преднамеренного или фиктивного банкротства;- предприятие имеет возможность восстановить свою платежеспособность;- целесообразно заключить мировое соглашение и прекратить процедуру банкротства.22 октября 2021 г. состоялось первое собрание кредиторов АО «СИС», которое приняло решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством об открытии процедуры конкурсного производства в отношении предприятия.После принятия залоговыми кредиторами-банками (ГКР «ВЭБ.РФ» и ПАО «Промсвязьбанк») данного решения, угрожающего массовыми увольнениями работников и остановкой востребованного производственного бизнес-процесса, на официальных площадках региона прошли обсуждения ситуации с участием представителей АО «СИС», депутатов областного и городского уровней, региональной власти, а также экспертов.Резонанс привлек внимание спикера Государственной думы РФ Вячеслава Викторовича Володина. «Планирую в региональную неделю изучить ситуацию, связанную с банкротством Саратовского института стекла. Считаю, что необходимо сохранить трудовой коллектив и профиль предприятия. Со своей стороны, все буду для этого делать», — передали тогда слова политика в Telegram-канале «Володин Саратов».В октябре 2021 г., работая в регионе, Володин В.В. встретился с работниками и представителями профсоюзного комитета АО «СИС», которые просили помочь спасти предприятие. Осмотрев производственные цеха, депутат отметил, что старейший институт стекла необходим стране. По предложению Вячеслава Володина создали рабочую группу с участием инвесторов и кредиторов - началось согласование условий мирового соглашения. «Закрыть – легко, пустить с молотка – легко, потом не восстановим», – заметил тогда политик.В разрешение кризисной ситуации активно включились губернатор Саратовской области Роман Викторович Бусаргин и зам. председателя регионального правительства - министр промышленности и энергетики Михаил Николаевич Торгашин.Благодаря активной роли вышеуказанных лиц, а также усилиям трудового коллектива и его руководителей, кредиторы-банки повторно и детально проанализировали финансовую ситуацию на предприятии. После многочисленных и длительных переговоров и согласований, банки-кредиторы заняли единственно правильную (как в экономическом, так и социальном смыслах) позицию по реабилитации АО «СИС». ФНС России, также показала заинтересованность в сохранении предприятия - крупного налогоплательщика.Собрание кредиторов, состоявшееся 05 октября 2023 года, приняло решение о заключении мирового соглашения в деле о банкротстве АО «СИС».Несмотря на объективные обстоятельства, негативно сказывающиеся на результатах хозяйственной деятельности (ухудшение внешней экономической ситуации, введение санкций, и, как следствие, снижение цены реализации продукции и объема выручки), АО «Саратовский институт стекла» за истекший кризисный период в процедуре наблюдения совершены действия в имущественных интересах кредиторов, работников предприятия и государства:- произведен капитальный ремонт стекловаренной печи (основного средства производства и актива предприятия, предмета залога перед ГКР «ВЭБ.РФ»), систем водоснабжения и электроснабжения, системы газо-защитной атмосферы, что обеспечило гарантии для кредиторов в части долгосрочной и устойчивой работы производственного комплекса на срок не менее 13 лет. В связи с произведенным ремонтом, рыночная стоимость стекловаренной печи и бизнеса существенно выросли;- реализован проект бесперебойного питания электроснабжения, что существенно повысило гарантии стабильности бизнес-процесса;- сохранен трудовой коллектив (590 человек);- уплачено налогов и сборов (в том числе взносов в ПФР) на общую сумму 527,6 млн. руб.;- достигнута договоренность с ФНС РФ о предоставлении на 3 года рассрочки в уплате текущих налоговых обязательств;- установлены стабильные договорные отношения с крупными заказчиками продукции (ООО «Камоцци Пневматика», ООО «Метровагонмаш», ОАО «Российские железные дороги», ООО «Каменская стекольная компания»);- увеличен ассортимент и объем выпускаемой продукции, в том числе благодаря активному участию партнера предприятия - ООО «Каменская стекольная компания», в лице Юрия Андреевича Мезенцева;- досрочно сформирован и направлен «повышенный» пропорциональный платеж, в адрес всех кредиторов АО «СИС», включенных в реестр, в счет погашения задолженности на общую сумму 141,0 млн. руб.Арбитражный суд Саратовской области 14 декабря 2023 года принял решение об утверждении мирового соглашения в деле о банкротстве АО «СИС» и прекратил процедуру банкротства (наблюдение).Заключение и утверждение судом мирового соглашения является крайне выгодным для кредиторов АО «СИС», так как позволит в течение 79 месяцев получить полное удовлетворение своих требований (1,453 млрд.руб.), а также мораторные проценты за период наблюдения из расчета 4,25% годовых и проценты за период действия мирового соглашения из расчета 15% годовых.Необходимо отметить, что в соответствии со статистическими данными Федресурса по банкротству, по результатам процедур конкурсного производства в России за 2022 г., в среднем, удовлетворено только: 4,2% требований, включенных в реестр требований кредиторов, необеспеченных залогом, и 25,3% - обеспеченных залогом имущества должников.К сожалению, мировыми соглашениями заканчивается не более 2% банкротств в России.Мировое соглашение в деле о банкротства АО «СИС» позволит сохранить крупное предприятие, выпускающее наукоемкую и востребованную продукцию, рабочие места, а также обеспечить значительные и стабильные поступления налоговых платежей в бюджеты Российской Федерации.