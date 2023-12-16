Новый цех АО «Кимрская фабрика им. Горького» выпускает до 2 тонн фильтрующих материалов в сутки

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13 декабря при участии губернатора Игоря Рудени состоялось открытие нового цеха на АО «Кимрская фабрика им. Горького». На площадке запущена линия по производству сверхэффективного фильтрующего материала «Мелтблаун» для применения в средствах индивидуальной защиты.«Кимрское предприятие всегда принимало активное участие в жизни страны. Сегодня фабрика задействована в формировании технологической независимости Российской Федерации в рамках задач, поставленных президентом. Предприятие идет в ногу со временем. В период пандемии обеспечило выпуск защитных масок и другой востребованной продукции для эпидемиологической безопасности. А сегодня производит современные материалы для изготовления конкурентоспособной продукции», – отметил Игорь Руденя.Мощности цеха обеспечивают выпуск до 2 тонн фильтрующих материалов в сутки. Со стороны региона оказана поддержка в открытии новой линии. По программе «Импортозамещение» фабрике предоставлен заем Фонда развития промышленности Тверской области.«Новая линия – это не только новые рабочие места и отчисления в бюджет, это также вопрос технологической безопасности для нас. А для наших партнеров – предприятий оборонной, медицинской и других отраслей – гарантированная защита сотрудников. Хочу поблагодарить правительство региона и лично губернатора Тверской области за то, что видим постоянное внимание к нашему предприятию. Мы не подведем. Кимрская фабрика всегда будет флагманом производства качественных средств защиты», – подчеркнул председатель совета директоров АО «Кимрская фабрика им. Горького» Александр Яковлев.Как рассказал генеральный директор АО «Кимрская фабрика им. Горького» Дмитрий Бемов, благодаря запуску уникального оборудования обеспечен полный технологический процесс выпуска современных материалов, которые будут использоваться, в том числе для изготовления собственных СИЗ. В 2024 году планируется запуск автоматической линии по производству из «Мелтблауна» формованных респираторов «СПИРО 300+».Кимрская фабрика им. Горького основана в 1925 году. Более 60 лет она является специализированным предприятием по производству средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов.В годы Великой Отечественной войны коллектив фабрики поставлял на фронт обмундирование для бойцов Красной Армии. В мирное время предприятие обеспечило выпуск средств индивидуальной защиты для работников атомной промышленности, медицины и других отраслей.После аварии на Чернобыльской АЭС фабрика работала в три смены, поставляя для ликвидаторов не имеющие аналогов в мире респираторы «Лепесток» и защитную одежду.В период борьбы с коронавирусной инфекцией на предприятии в кратчайшие сроки был увеличен выпуск необходимых защитных масок, респираторов и спецодежды.Сегодня АО «Кимрская фабрика им. Горького» изготавливает более 100 видов противоаэрозольных и противогазоаэрозольных респираторов и свыше 40 наименований дополнительной защитной одежды. С 2010 года здесь делают принципиально новые модели респираторов серии «СПИРО», технология производства которых в России использовалась впервые. В 2022 году на фабрике произведено порядка 10 млн респираторов. На предприятии трудится более 400 специалистов.Основными потребителями продукции являются АО «Концерн Росэнергоатом», АО «УК Кузбассразрезуголь», АО «НПК «Уралвагонзавод», ПАО «Северсталь», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АО «Учалинский ГОК». Изделия из Верхневолжья также поставляются в Беларусь и Казахстан.