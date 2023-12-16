16 декабря 2023 СУББОТА
Новости
00:40 | 16 декабря
Стипендии имени Ю.М. Лужкова студентам Губкинского университета продолжит выплачивать Фонд Юрия Лужкова
18:00 | 15 декабря
В Сватовский район Луганской Народной Республики отправили новогодние подарки для детей
17:00 | 15 декабря
Саратовские школьники провели мастер-класс по изготовлению брелоков с достопримечательностями нашей малой Родины
16:00 | 15 декабря
На Международной выставке-форуме «Россия» педагоги региона посвятили лекцию детям с нарушениями слуха
15:30 | 15 декабря
Саратовцы о службе по контракту: "Это наш выбор!"
15:05 | 15 декабря
В Саратовской области выбрали лучших ремесленников 2023 года
15:00 | 15 декабря
На «Фабрике процессов» обучено более 900 сотрудников саратовских предприятий
14:00 | 15 декабря
Продукция предприятия из Саратова вошла в «Золотую сотню» товаров России
13:00 | 15 декабря
Заглянем в «Окна!»: спектакль «Чемоданчик » - победитель регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»
12:00 | 15 декабря
В областной научной библиотеке открывается проект «Большое чтение в Саратовской области»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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О проекте «The Ugly Duck» журналистам L’Officiel Hommes Arabia рассказал Дмитрий Портнягин

Бизнес
Серийный предприниматель и популярный YouTube блогер Дмитрий Портнягин снялся для обложки L’Officiel Hommes Arabia и рассказал о своем последнем проекте.

О проекте «The Ugly Duck» журналистам L’Officiel Hommes Arabia рассказал Дмитрий Портнягин


В интервью журналу Дмитрий рассказал о своем новом и весьма уникальном проекте — разработке коллекционных арт-игрушек под брендом «The Ugly Duck».

Коллекционные арт-игрушки — это не просто игрушки, это произведения искусства. Каждая из них выполняется в ограниченном тираже и имеет свой уникальный дизайн.

“Ко мне пришла идея создания игрушки, которую любой, кто чувствует себя неуверенным или недостойным, мог бы поставить на видное место, смотреть на нее и понимать — за этим утенком большая история и сложный путь падений, который в итоге привел к победам”, — говорит Дмитрий.

Кроме того, Дмитрий также поделился своими мыслями о будущем индустрии арт-искусства и о том, какое место в ней занимают блогеры и инфлюенсеры.

На фото Дмитрий Портнягин