О проекте «The Ugly Duck» журналистам L’Officiel Hommes Arabia рассказал Дмитрий Портнягин

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В интервью журналу Дмитрий рассказал о своем новом и весьма уникальном проекте — разработке коллекционных арт-игрушек под брендом «The Ugly Duck».Коллекционные арт-игрушки — это не просто игрушки, это произведения искусства. Каждая из них выполняется в ограниченном тираже и имеет свой уникальный дизайн.“Ко мне пришла идея создания игрушки, которую любой, кто чувствует себя неуверенным или недостойным, мог бы поставить на видное место, смотреть на нее и понимать — за этим утенком большая история и сложный путь падений, который в итоге привел к победам”, — говорит Дмитрий.Кроме того, Дмитрий также поделился своими мыслями о будущем индустрии арт-искусства и о том, какое место в ней занимают блогеры и инфлюенсеры.На фото Дмитрий Портнягин