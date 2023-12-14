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О проекте «The Ugly Duck» журналистам L’Officiel Hommes Arabia рассказал Дмитрий Портнягин

Бизнес
Серийный предприниматель и популярный YouTube блогер Дмитрий Портнягин снялся для обложки L’Officiel Hommes Arabia и рассказал о своем последнем проекте.

О проекте «The Ugly Duck» журналистам L’Officiel Hommes Arabia рассказал Дмитрий Портнягин


В интервью журналу Дмитрий рассказал о своем новом и весьма уникальном проекте — разработке коллекционных арт-игрушек под брендом «The Ugly Duck».

Коллекционные арт-игрушки — это не просто игрушки, это произведения искусства. Каждая из них выполняется в ограниченном тираже и имеет свой уникальный дизайн.

“Ко мне пришла идея создания игрушки, которую любой, кто чувствует себя неуверенным или недостойным, мог бы поставить на видное место, смотреть на нее и понимать — за этим утенком большая история и сложный путь падений, который в итоге привел к победам”, — говорит Дмитрий.

Кроме того, Дмитрий также поделился своими мыслями о будущем индустрии арт-искусства и о том, какое место в ней занимают блогеры и инфлюенсеры.

На фото Дмитрий Портнягин