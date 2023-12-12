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ГК «70Мпа-инжиниринг» досрочно выполнила нестандартный заказ для ПО «Севмаш»

Бизнес
ГК «70Мпа-инжиниринг» досрочно выполнила нестандартный заказ для ПО «Севмаш»

В ноябре 2023 года группа компаний «70Мпа-инжиниринг» по заказу ПО «Севмаш» – крупнейшего судостроительного комплекса в России – досрочно произвела и отправила в Северодвинск две нестандартные насосные станции НЭЭ 6/25-6/05И30Ф2 с ручным управлением. Обе насосные станции двухступенчатые, используют для работы пожаробезопасную жидкость.

Специалисты «70Мпа-инжиниринг» спроектировали новые насосные станции по техническому заданию, изготовили, провели заводские испытания и отправили станции заказчику менее чем за 50 дней, на десять дней сократив установленные сроки сдачи.

«Среди нашей продукции есть серийные насосные станции, служащие приводом для гидроинструмента – домкратов, гайковертов, на которые имеется вся необходимая конструкторская документация. При поступлении заказа мы просто производим такие станции, поскольку ничего не нужно разрабатывать. Под серийные заказы у нас всегда есть комплектующие на складе, – пояснил Николай Щеглов, руководитель группы компаний «70Мпа-инжиниринг». – В данном случае нам прислали новое техническое задание, где указывались только характеристики: мощность, давление, вид жидкости, скорость подачи, алгоритм работы, система управления. В условиях санкций, когда возможность поставки комплектующих из-за рубежа ограничена, спроектировать и произвести несерийную насосную станцию в сжатые сроки довольно сложно. Однако наши специалисты с этой задачей справились. Отпущенные на выполнение заказа 60 дней еще не истекли, а станции уже отправлены заказчику».