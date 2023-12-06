Асбестовский карьер – Достояние Среднего Урала!

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Карьер Баженовского месторождения ПАО "Ураласбест" завоевал почетный статус "Достояние Среднего Урала". Конкурс проводится во второй раз по инициативе губернатора региона Евгения Куйвашева и рассказывает об уникальных объектах и коллективах Свердловской области.В 12 часов ночи с 1 на 2 декабря завершилось голосование за 15 объектов региона, участвующих в конкурсе. В нем приняли участие более 66 000 человек. Асбестовский карьер поддержали 9150 человек. Таким образом карьер занял второе место."Я благодарю всех, кто голосовал за карьер. Это не только асбестовцы, но и жители соседних и даже отдаленных городов и поселков Свердловской области. Поздравляю асбестовцев с нелегкой победой. Наш карьер – достоин почетного звания "Достояние Среднего Урала", – поблагодарил участников голосования генеральный директор ПАО "Ураласбест" Юрий Козлов.