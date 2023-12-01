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Девелоперская компания ССК подписала соглашение с AZIMUT Hotels на управление новым объектом в Краснодарском крае

Бизнес

Девелоперская компания ССК в рамках реализации первой очереди масштабного проекта на площади 6 га в курортном поселке Новомихайловский (Краснодарский край) построит 4-звездочный гостиничный комплекс на 450 номеров. Подписано соглашение на управление объектом между крупнейшей российской сетью отелей AZIMUT Hotels и девелоперской компанией ССК.


В составе первой очереди будет построено 2 корпуса высотой 8 этажей. Жилая площадь главного здания V-образной формы составит около 9 тыс. кв. м. Здесь разместится 331 гостиничный номер, а также объекты инфраструктуры: ресторан, конференц-центр, лобби-бар и др. Второй гостиничный корпус будет включать 119 номеров, его жилая площадь составит почти 5 тыс. кв. м.

Курортная концепция включает в себя планировочные решения, ориентированные на удовлетворение потребностей как семейной, так и молодежной аудитории. На территории отеля предусмотрена зона отдыха с открытым бассейном, а также досуговые зоны – игровые и волейбольные площадки. Гостям отеля будет доступна SPA-зона площадью более 1 тыс. кв. м, с открытой террасой, сауной, хаммамом, лобби-фито баром, салоном красоты и массажными кабинетами.

«AZIMUT Hotels – это сеть отелей с самым обширным географическим покрытием в России и высокой репутацией в отельной индустрии. Сотрудничество с экспертами AZIMUT Hotels позволяет нам учесть все детали проекта с самого начала. Благодаря использованию современных строительных стандартов и высокому уровню стандартов обслуживания сети мы сможем сразу со старта предоставить гостям максимально комфортные условия для проживания и отдыха. Кроме того, появление нового отеля высокой категории в регионе будет способствовать поддержанию турпотока и созданию новых рабочих мест», – отметили в девелоперской компании ССК.

«Мы рады сотрудничеству с девелоперской компанией ССК. Расширение присутствия на южном направлении России является частью нашей долгосрочной стратегии. Этот новый проект объединяет наши экспертные знания с целью создать уникальное пространство, где комфорт встречается с инновациями. Новый гостиничный комплекс в Туапсинском районе Краснодарского края станет новой точкой притяжения туристов, предлагая гостям неповторимую атмосферу и высокие стандарты сервиса, единые для всех объектов сети», – прокомментировал Максим Бродовский, генеральный директор AZIMUT Hotels.