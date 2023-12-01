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В число лауреатов национальных премий «Марка № 1 в России» и «Бренд года» вошел Lazurit

Бизнес

Две ведущие национальные премии России в конце октября объявили победителей.
В число лауреатов национальных премий «Марка № 1 в России» и «Бренд года» вошел Lazurit

В ежегодном конкурсе «Марка № 1 в России», объективно определяющей предпочтения жителей РФ на потребительском рынке товаров и услуг, в категории «Корпусная мебель» лауреатом стала калининградская мебельная компания Lazurit. Эта же компания названа в номинации «Мебель» лауреатом национальной премии «Бренд года в России» – одной из значимых площадок для поддержки компаний и отечественных производителей, которые предоставляют услуги высокого качества в разных сферах социальной и экономической жизни страны.

Победители каждой из премий определяются по итогам независимого голосования потребителей («Марка № 1 в России») или экспертного сообщества («Бренд года»). Компания Lazurit становится обладателем статусного знака «Марка № 1 в России» уже в седьмой раз (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 гг.), что говорит о высокой узнаваемости бренда.

Смелая и нестандартная стратегия продвижения бренда Lazurit во многом повлияла на мнение жюри премии «Бренд года»: эксперты высоко оценили два успешных спецпроекта, реализованных компанией в партнерстве с сервисами «Кинопоиск» и «Авиасейлс». Следует отметить, что диджитал-коллаборации с известными российскими брендами из других отраслей создает только один производитель мебели в России – Lazurit.

Правильная стратегия развития бренда, соблюдение высоких стандартов качества продукции и отличная работа всех сотрудников компании привели к получению высоких наград, отметил генеральный директор мебельной компании Lazurit Денис Егоров. Он подчеркнул: компания гордится тем, что эксперты и покупатели выбрали именно Lazurit, позволив добиться одного из важнейших достижений в 2023 году – победы сразу в двух национальных премиях.