Особенности рынка сетевых продаж в России обсудят участники Multi Level Network 2023

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По модели сетевого маркетинга, так называемой реферальной системе, пошли банки и девелоперы. В условиях, когда рекламные обещания не совпадают с реальностью, личные рекомендации работают убедительнее. Сарафанное радио – основной инструмент для россиян в таких сферах жизни, как медицинские услуги, ремонт, обучение, даже на выбор колбасы, по опросам, в большей степени влияет личная рекомендация, чем обычная реклама.Вместе с тем рынок сетевых продаж долгое время находился в тени. Если в мире его анализом регулярно занимаются десятки крупных компаний, которые выдают отчеты по товарным категориям, странам и компаниям, то на российском рынке за последние 30 лет серьезных исследований не было. Как не было и отраслевых событий, собирающих всех участников рынка. Это и стало причиной появления первого в стране форума по сетевому бизнесу, организацию которого взяло на себя РБК, – Multi Level Network 2023. Форум пройдёт 29 ноября в Москве в Центре событий РБК.«Участие в нем представителей государства не случайно, – говорит Анатолий Саутин, организатор форума Multi Level Network 2023. Во-первых, это крупный сектор экономики, куда вовлечены десятки тысяч хорошо мотивированных работников. Это налоги, это электорат, это занятость. Во-вторых, уровень российских компаний в части производства, качества, организации системы сбыта сильно вырос, некоторые фирмы экспортируют свои товары даже в условиях санкций. Наконец, есть вопросы в части здорового регулирования, исключения пирамидных схем и выстраивания конкурентных границ в работе с маркетплейсами. Это первое свидание государства и бизнеса, и первая возможность собрать за одним столом конкурентов и партнеров по сетевому маркетингу».