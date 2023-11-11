«Мария» начинает экспансию на рынки Армении и Узбекистана

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«Расширение географии – приоритетный вектор развития компании. Сегодня мы видим большой потенциал в странах СНГ. Высокие темпы экономического развития, рост благосостояния населения, отличные демографические показатели – все это делает рынки новых стран особенно привлекательными для нас», – отмечает Ефим Кац, генеральный директор и основатель компании.Первый салон «Мария» в Армении будет базироваться в Ереване. В Узбекистане пилотным регионом запуска также станет столица – Ташкент. В октябре 2023 года производитель принял участие в Franchising Expo Uzbekistan – международной выставке франшиз в Узбекистане. Мероприятие собрало представителей местного бизнес-сообщества, начинающих и опытных предпринимателей, экспертов мирового франчайзингового рынка.Представители компании поучаствовали в деловой программе выставки: поделились секретами ведения мебельного бизнеса, рассказали об истории бренда и развитии направления франчайзинга. Сегодня производитель продолжает переговоры с потенциальными партнерами из Узбекистана, завершить которые планируется к концу года. Открытие студий запланировано на следующий год.«Поездка в Узбекистан произвела на нас невероятное впечатление. Ташкент переживает строительный бум, в том числе строится много недвижимости комфорт и бизнес-класса. Население готово вкладывать в покупку добротного жилья, и соответственно потребность в качественной мебели здесь также высока. При этом и в Армении, и в Узбекистане мебельная отрасль отличается невысокой конкурентной средой. Например, здесь почти нет производителей, которые занимались бы комплексными решениями и предлагали бы полный спектр мебели для жилых пространств. А это именно то направление, которое считается нашей сильной стороной. Разнообразие ассортимента – наше конкурентное преимущество при экспансии на новые рынки», – комментирует Ефим Кац, генеральный директор и основатель компании.Компания «Мария» базируется в Саратове. Фабрика оснащена 270 станками из Италии, Германии, Швейцарии, Китая и Японии. Бренд объединяет более 300 студий по всей стране. За пределами России продукция мебельной фабрики представлена в Казахстане, где работают семь ее студий.Компания является регулярным участником рейтинга Forbes «Самые выгодные франшизы в России». Росту франчайзинговой сети способствуют производственные мощности фабрики, развитые каналы поставок фурнитуры и комплектующих, сотрудничество с крупными брендами бытовой техники и отлаженная модель работы с франчайзи. Партнеры компании получают полную поддержку на всех этапах запуска бизнеса: от создания дизайн-проекта студии до регулярного обновления мебельной экспозиции и обучения персонала.