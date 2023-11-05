Инновационные проекты со всей страны представили на стенде Минпромторга России в рамках международной выставки «Химия-2023»

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30 октября финалисты Всероссийского конкурса импортозамещения ПромТех 2.3 представили свои проекты на инвестиционной питч-сессии. 9 участников выступили перед экспертным жюри, а также потенциальными инвесторами и бизнес-партнерами на стенде Минпромторга России в первый день международной выставки «Химия-2023» в Экспоцентре в Москве.Михаил Юрин, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации:«Мы решили объединить тех, кто может создавать инновации, с теми, у кого есть возможность помочь проектам. Конечно, без какой-либо подготовки это сделать невозможно. Поэтому на протяжении нескольких месяцев мы вместе с коллегами проходили через этапы отбора перспективных проектов. И сегодняшнее мероприятие — это финишная черта, на которой лучшие участники, прошедшие все этапы конкурса, расскажут о своих проектах и идеях. А мы вместе с вами, как жюри, проведем сравнительную оценку. И, может быть, кто-то из сегодняшних участников прямо тут найдет инвестора, технологического партнера, вместе с которым сможет реализовать свой проект».Проекты-конкурсанты в рамках ПромТех 2.3 предлагали решения в области импортозамещения в таких сферах, как химическая промышленность, ИТ, биотех, экология и т. д. Участники презентовали инновационные идеи: от радиолокационного спутника до биоразлагаемой посуды, которая будет безопасна для окружающей среды на всех этапах жизненного цикла. Финалисты, представленные на сессии 30 октября, прошли строгий отбор и акселерационную программу, в рамках которой эксперты и менторы помогли конкурсантам превратить смелые идеи в жизнеспособные бизнес-продукты.Андрей Киселев, управляющий партнер инновационного химического холдинга ВХЗ.31, одного из организаторов конкурса ПромТех 2.3:«Первые два конкурса, проводимые нами, позиционировались как региональные — и уже тогда задача была довольно амбициозной. В этом году, благодаря участию и поддержке Российского Союза Химиков и Минпромторга России, конкурс получил федеральный статус! Смелые инновационные идеи не ограничены географией! Нам удалось создать сильный федеральный конкурс, который привлек более 300 стартапов и проектов со всей России».Все финалисты получили именные сертификаты, подтверждающие их статус. Возможность выступить получили проекты, находящиеся в активном поиске инвестора, а проекты, которым больше нужны партнеры, получили от организаторов конкурса собственные стенды на выставке «Химия-2023». На питч-сессии присутствовали партнеры конкурса: Сбербанк, «Татнефтехиминвест-холдинг», фонд «Новая индустрия». После сессии партнеры также дали участникам обратную связь и выделили наиболее понравившиеся проекты.Виктор Иванов, президент Российского Союза химиков:«Когда мы ознакомились с концепцией конкурса еще в прошлом году, она показалась нам весьма интересной. Создать инкубатор рабочих инновационных решений даже для одного реального химического предприятия, не говоря уже о различных подотраслях промышленной химии, — дело хлопотное, но очень полезное. Масштаб реализации конкурса ПромТех 2.3 впечатляет. В рамках конкурса были рассмотрены проекты в области МСТХ, создания отечественных ингибиторов и специальной химии, реагентов и реактивов для аналитических исследований. Анализировались новые материалы и технологии, стартапы в области биотеха, зеленой химии и промышленной экологии, нефтехимии и других отраслей. По сути, мы получили хорошую библиотеку перспективных проектов. Одни, самые востребованные сейчас, стали победителями, другие наверняка найдут своих инвесторов уже в ближайшем будущем. Время быстро меняется, и запросы на инновации — вместе с ним».Конкурс ПромТех 2.3 — всероссийский конкурс импортозамещающих промышленных проектов. Организаторами конкурса выступают Инновационный химический холдинг ВХЗ.31 и акселератор Mendeleev при поддержке Минпромторга России и Российского Союза Химиков