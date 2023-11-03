В 2023 году рынок керамического сырья демонстрирует взрывной рост: исследование ПАО «Симпреал»

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ПАО «Симпреал», один из ведущих российских производителей каолинитового керамического сырья, совместно с компанией IndexBox провела исследование рынка керамического сырья в России. Результаты работы позволяют оценить текущее состояние отрасли, выявить основные тренды и перспективы развития.Наиболее динамично развивающимся сегментом рынка сегодня является производство каолинитового сырья. Его потребление в России за последние три года увеличилось более чем на 60%. Если в 2019 году отечественные производители керамики закупили 1,95 млн тонн продукции, то в 2022 году показатель составил уже 3,1 млн тонны. В 2023 году объемы не просто продолжили расти, но и вышли на исторически рекордный уровень.Рост потребления каолинитового сырья обусловлен сразу несколькими причинами. Драйвером развития отрасли становится расширение сфер применения сырья и совершенствование его состава. Аналогичная тенденция наблюдается не только в России, но и во всем мире. Не менее значимым фактором выступает развитие строительной отрасли – основного потребителя продукции. Темпы жилищного строительства в России неуклонно растут. По данным Росстата, в 2022 году объем ввода жилья в стране составил рекордные 102,7 млн кв. метров.Значительное влияние на потребление каолинитового сырья оказал уход с отечественного рынка иностранных производителей готовых керамических изделий – плитки, керамогранита и т.д. Чтобы компенсировать потери и не допустить формирования дефицита, российским компаниям пришлось оперативно наращивать объемы производства готовой продукции, соответственно возросла и потребность в сырье.По мнению экспертов, к концу 2023 года уровень потребления каолиновых глин в стране составит 5,1 млн тонн. В следующем году рынок ожидает резкое снижение – до 4,5 млн тонн, которое в 2025 году сменится устойчивыми ростом. По прогнозам, к 2030 году объемы потребления продукции достигнут 5,3 млн тонн в год при среднегодовых темпах прироста в 1,5–3%.Параллельно с увеличением потребности в сырье растут и объемы его производства. Главными вызовами для отечественных производителей каолинитового сырья в 2023 году стали восстановление складских запасов и закрытие потребностей рынка с учетом резкого падения импорта. В 2023 году объемы выпуска сырья должны составить 5,1 млн тонн. Для сравнения, в 2019 году показатель составлял 1,5 млн тонн, а в 2022 году – 3 млн тонн. В 2024 году ожидается снижение темпов производства до 4,4 млн тонн, после чего объемы производства синхронизируются с объемами потребления и к 2030 году составят 5,24 млн тонн.Доля импортной продукции на рынке каолинитового сырья в России за последние четыре года сократилась более чем на 20%. Если в 2019 году на иностранное сырье приходилось 22,7% рынка, то в 2023 году – всего 1,3% рынка. Лидирующие позиции по производству каолинитового сырья занимают Приволжский и Уральский федеральные округа. Именно в Поволжье базируется компания «Симпреал» – один из ведущих отечественных производителей каолинитового керамического сырья.Помимо сохранения высоких темпов выпуска продукции, перед российскими производителями сегодня также стоит задача расширения ассортимента и усовершенствования физико-технических характеристик сырья.«Производство каолинитового сырья не стоит на месте: появляются новые рецептуры, совершенствуются уже существующие сорта. Чтобы идти в ногу со временем, игрокам рынка важно повышать технологичность производства, прежде всего за счет научно-исследовательской работы. Недостаточно просто иметь в своем распоряжении месторождение и перерабатывающий цех. Успех в отрасли сегодня куется в лабораториях, где изучают возможности создания новых сортов, экспериментируют с рецептурами, изучают возможности дополнительного обогащения. Так, на производственной площадке «Симпреал» в Оренбургской области работают две лаборатории. Они имеют международную аккредитацию, что гарантирует нашим заказчикам полное соответствие продукции как отечественным ГОСТам, так и мировым стандартам ISO», – комментирует Юлия Пиковская, руководитель отдела маркетинга и ВЭС ПАО «Симпреал».Еще одной задачей для производителей становится сдерживание отпускных цен на продукцию при одновременном сохранении высокого качества. Здесь решением становится создание новых сортов. Ранее компания «Симпреал» вывела на рынок два новых сорта каолинитового сырья. В 2022 году производитель представил сорт «Альтерна». Он отличается высокой концентрацией оксида алюминия, который обеспечивает продукции дополнительную плотность и прочность. «Альтерна» подходит для производства как керамических, так и клинкерных изделий.В 2023 году компания выпустила еще одну новинку – «Альберус». Это светлое каолинитовое керамическое сырье с пониженным содержанием железа и песка. «Альберус» также многофункционален: его можно использовать при изготовлении керамогранита, плитки, санфаянса и клинкерного кирпича. Конкурентным преимуществом обоих сортов стала их более доступная цена по сравнению с аналогичной продукцией российского и импортного производства.Ближайшие годы пройдут для рынка каолинитового сырья под флагом импортозамещения. Эксперты уверены: отечественным компаниям вполне под силу закрыть потребности производителей керамических изделий в нужных объемах сырья. При этом качество продукции должно повышаться параллельно росту темпов производства. Появление новых качественных и доступных сортов сырья обеспечит стабильный рост рынка и полностью нивелирует последствия ухода иностранных игроков.