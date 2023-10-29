Эксперт проанализировал инвестиционные инструменты для получения дохода с недвижимости

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Чтобы получать пассивный доход с недвижимости без ее приобретения, необходимы вложения. Четыре инвестиционных инструмента проанализировала Анастасия Шустова, директор инвестиционной платформы ТаланИнвест, указав плюсы и минусы каждого из них. Это инвестиционные платформы, фьючерсные контракты на недвижимость, акции и облигации девелоперов, а также фонды недвижимости.Один из существенных плюсов каждого инструмента – с их помощью могут инвестировать даже начинающие инвесторы, для чего будет достаточно минимальных начальных вложений. При этом важно понимать, что задача инвестора – сделать риски инвестирования минимальными, распределяя капитал в различные виды активов.Чтобы получить величину прибыли выше уровня инфляции, можно воспользоваться инвестиционными платформами. Они работают по модели краудлендинга, механизма кредитования бизнес-проектов физическими или юридическими лицами по договорам займа без участия банков, выступая посредниками между инвесторами и заемщиками. Инвестирование в несколько проектов позволит диверсифицировать инвестиционные риски. Важно учитывать наличие экспертизы и опыта работы с заемщиками из сектора недвижимости и строительства.Минусы в том, что этот инструмент является высокорисковыми инвестициями, а возвратность напрямую зависит от компетенций краудплатформы в скоринге заемщиков.Фьючерсные контракты – производный финансовый инструмент на бирже купли-продажи объектов недвижимости. Заключая контракты, стороны договариваются о цене и сроке поставки. Этот вид инвестиций привлекает высоким потенциалом роста цены фьючерсного контракта. Его минусы – подверженность высокой волатильности цен, спекулятивность инструмента и более низкая, чем у базового актива, ликвидность фьючерского контракта.Приобретение акций и облигаций девелоперов – популярный вид инвестирования в недвижимость. Доход от акций – дивиденды или повышение рыночной стоимости акции через какой-то промежуток времени. Реальная доходность акций может подняться выше уровня инфляции. Но при этом стоимость акций сильно зависит от различных субъективных факторов, например, индекс спроса или индекс страха, у них также высокая волатильность стоимости.Купив облигации строительных компаний, владелец получает право принять номинальную стоимость облигации денежными средствами или в виде какого-либо имущественного эквивалента от эмитента в фиксированный срок. Также держатель облигации может иметь право на получение процентного дохода в виде купона.Облигации обращают на себя внимание возможностью выбора ценной бумаги с низким уровнем риска, а также заранее известной величиной прибыли по облигации. Негативный аспект – величина прибыли не покрывает уровень реальной инфляции.Четвертый инструмент – фонды недвижимости, созданные для коллективного инвестирования в проекты в сфере строительства и эксплуатации объектов недвижимости. Управляющая компания приобретает объекты недвижимости или права на нее на денежные средства Закрытого паевого инвестиционного фонда. Цель – в дальнейшем получать прибыль от реализации объектов недвижимости или от передачи объектов недвижимости во временное пользование. Это пассивный доход; кроме того, пай инвестиционного фонда обеспечен реальным объектом.Недостатки этого инструмента – инвестировать денежные средства можно лишь в ходе формирования паевого инвестиционного фонда, поскольку фонды недвижимости являются закрытыми. Также большая часть ЗПИФН предназначена для квалифицированных инвесторов и в период формирования фонда нет ясности, какие будут приобретаться объекты недвижимости.