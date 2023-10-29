Эксклюзивные лекции дизайнерам Сочи и Барнаула дал эксперт компании «Мария»

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Основным блоком программы стало выступление креативного директора компании «Мария» Дениса Юдина. Эксперт рассказал о недавней поездке в Германию и посещении закрытой мебельной выставки для профессионалов индустрии Kuchenmeile, где свои новинки презентовали 25 крупнейших немецких производителей мебели, и показал свыше 300 авторских фотографий со стендов. Участники лекций узнали, на какие тренды сегодня делают акцент немецкие дизайнеры, насколько эти идеи соответствуют модным тенденциям, которые в этом году представили на Миланском мебельном салоне и других знаковых мировых выставках. Эксперт показал на живых примерах, как можно создать трендовые комплексные решения для жилых пространств, используя продукты мебельной фабрики «Мария».«Дизайн интерьера – невероятно динамичное и многогранное направление. Быть дизайнером означает никогда не переставать учиться и всегда держать руку на пульсе последних тенденций в индустрии. Только так ты сможешь предлагать аудитории свежий, актуальный и интересный продукт. Даже если у дизайнера нет возможности лично посетить зарубежные выставки, поближе познакомиться с представленными на них новинками, стоит обязательно посмотреть обзоры, почитать статьи, обсудить с коллегами. А еще лучше – узнать все самое интересное из первых уст. Уверен, в этом плане наши лекции в Сочи и Барнауле принесли дизайнерам практическую пользу и вдохновили их на дальнейшее профессиональное развитие», – отметил креативный директор компании «Мария» Денис Юдин.Площадками для лекций стали новые флагманские салоны «Мария», в которых представлены самые актуальные новинки и бестселлеры: кухонные гарнитуры, шкафы, мягкая и корпусная мебель для гостиных, комплекты для ванных и прачечных. Официальные дилеры компании, Алла Антонова в Сочи и Оксана Кунгурова в Барнауле, провели экскурсии по своим студиям, а также рассказали о преимуществах сотрудничества с фабрикой для дизайнеров интерьера. В финале вечера участников ждали кулинарные мастер-классы от бренд-шефа компании Franke Дениса Масло и шеф-повара Павла Климонтова, а также розыгрыш приятных призов – бытовой техники.