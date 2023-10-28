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Возможность создавать облачные календари предусмотрена в облачной и серверной версиях «Р7-Офис»

Бизнес
Такая возможность действительно есть.
Возможность создавать облачные календари предусмотрена в облачной и серверной версиях «Р7-Офис»



В облачной и серверной версиях «Р7-Офис» есть возможность создавать общие календари. Для того, чтобы это сделать, необходимо войти в раздел «Календарь», нажать «Создать» — «Календарь», затем в открывшемся окне выбрать «Добавить пользователей для совместного доступа». Можно добавлять как отдельных пользователей, так и группы людей. Также можно настраивать права доступа к общему календарю, их два: «Только чтение» и «Полный доступ».

Общие календари можно использовать для назначения встреч, отслеживания выполнения задач, проектов и любой другой информации, которая необходима всем сотрудникам.

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создания комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входит 13 приложений, включая редакторы текстов, таблиц, презентаций, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.