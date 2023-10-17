В структуре спроса на квартиры в Сочи преобладает доля покупателей из Москвы

просмотров: 25

За период с января по сентябрь 2023 года уровень спроса на первичном рынке недвижимости Сочи в 4 раза превзошел аналогичный показатель прошлого года, достигнув 3,9 тыс. ед. При этом средневзвешенная стоимость квадратного метра сочинской недвижимости по итогам сентября 2023 года составила 390 267 тыс. руб., увеличившись за квартал почти на 13%.Помимо Москвы, в топ-10 регионов, сформировавших спрос на сочинскую недвижимость, вошли Краснодарский край (14%), Свердловская область (6%), Челябинская область (5%), Санкт-Петербург (4%), Республики Башкортостан и Татарстан (по 4% соответственно), Пермский край (3%), а также Ростовская и Белгородская области (по 2% соответственно).В структуре спроса преобладают сделки по покупке однокомнатных квартир и студий, в сумме на них приходится 87% от всего объема продаж. Высокий спрос на малогабаритные квартиры в Сочи обусловлен тем, что зачастую их приобретают для сезонного отдыха или с целью инвестиций и последующей сдачи в аренду.Анна Сапегина, заместитель коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия», комментирует: «Высокая доля иногородних покупателей в структуре спроса подтверждает, что все больше жителей столицы и других регионов России рассматривают недвижимость Сочи как лучший вариант вложения средств. Мы по-прежнему выделяем три основные цели покупки: переезд на постоянное место жительства, сезонный отдых и инвестирование. В первых двух случаях многие покупатели из других регионов, особенно из «столиц» - Москвы и Санкт-Петербурга – работают удаленно и могут комфортно менять место проживания. С целью инвестиций в Сочи совершается до 70% покупок, при этом некоторые покупатели предпочитают сочинскую недвижимость даже зарубежным активам».