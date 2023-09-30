Многие селлеры Wildberries в сентябре пострадали от злоумышленников

просмотров: 53

Лео Шевченко опросил пострадавших лиц, которые поделились подробностями мошеннической схемы: киберпреступники взламывали личные кабинеты и добавляли карточки товаров по системе FBS (отгрузка со склада продавца). При этом цены указывали сильно ниже рынка. Среди мошеннических товаров были бассейны, лодки, моторы и дорогостоящая техника. Некоторым селлерам мошенники подключили рекламу за счет бюджета самого продавца.В карточке товара было указано, что товар нужно перезаказать с другого склада, для чего необходимо связаться с менеджером по телефону в мессенджере. На обращения покупателей, конечно же, отвечали мошенники. Так преступники пытались склонить потенциальных покупателей оплатить несуществующие товары напрямую, минуя платежные системы Wildberries. Количество пострадавших покупателей пока неизвестно.Но наибольший ущерб понесут непосредственно селлеры, которые вынуждены отменять заказы несуществующих товаров и оплачивать штраф в размере половины суммы за каждый отмененный товар. Поддержка Wildberries c большими задержками реагирует на обращения пострадавших селлеров. В официальном сообществе маркетплейс объясняет, что некоторые продавцы не соблюдают рекомендаций Wildberries и самостоятельно передают свои авторизационные данные и коды доступа в сторонние сервисы для управления личными кабинетами, в результате чего злоумышленники получают доступ к их аккаунтам и совершают несанкционированные действия. При этом ответственность за сохранность данных Wildberries перекладывает на самих продавцов. Некоторые пострадавшие селлеры уже готовят иск в суд.Для того, чтобы уберечь свой личный кабинет от несанкционированного доступа, не рекомендуется передавать стандартные токены (ключи) третьим лицам.Подключенные уведомления от Wildberries Партнеры помогут вам оперативно отследить всплеск заказов и быстро среагировать в случае мошеннического взлома.Если вы заметили появление карточек товара, которые не имеют отношения к вашему бизнесу, то рекомендуется удалить склады по системе FBS (отгрузка со склада продавца), чтобы потенциальные покупатели перестали создавать заказы. Далее необходимо удалить карточки товара.